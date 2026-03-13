A reação de Macron à primeira baixa francesa. "Guerra no Irão não justifica tais ataques"

Em comunicado, o Estado-Maior das Forças Armadas francesas confirmou que, além da morte de Frion, outros seis operacionais franceses sofreram ferimentos. O comando local francês indicou que o ataque envolveu um drone Shaded.

L’adjudant-chef Arnaud Frion du 7ème bataillon de chasseurs alpins de Varces est mort pour la France lors d’une attaque dans la région d’Erbil en Irak.



À sa famille, à ses frères d’armes, je veux dire toute l’affection et la solidarité de la Nation.



Plusieurs de nos militaires… — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) March 13, 2026

Mais de 200 alvos em 24 horas

Pelo menos duas pessoas ficaram feridas, no norte de Israel, após nova vaga de mísseis lançados pelo Irão.



“A guerra no Irão não justifica tais ataques”. Foi assim que o presidente francês reagiu à morte de Arnaud Frion, operacional com 43 anos do 7.º Batalhão de Caçadores Alpinos em Varces, no Curdistão iraquiano, “durante um ataque”., escreveu Emmanuel Macron.O ataque em Erbil, ainda de acordo com o presidente francês, visou forças de contraterrorismo.Forças militares de diferentes países - entre os quais Itália e França – integradas numa aliança internacional anti-jihadista estão a treinar operacionais das forças de segurança locais no Curdistão iraquiano.Nas últimas horas,“Após a chegada do porta-aviões francês à área de operações do Comando Central dos EUA e o seu envolvimento em operações, anunciamos que,”, declarou o Ashab al-Kahf na plataforma de mensagens Telegram.O movimento enunciou mesmo um aviso às forças de segurança, instando-as a manterem uma distância de pelo menos 500 metros de uma base em Kirkuk, no norte do Iraque, onde estarão estacionados militares franceses.Os Estados Unidos confirmaram, nos últimos dias, as mortes de sete dos seus soldados no quadro da ofensiva contra o regime iraniano. Um avião de reabastecimento da Força Aérea norte-americana despenhou-se, na quinta-feira, no oeste do Iraque. Uma perda, assinalou o Comando Central, “não se deveu a disparos hostis ou aliados”.As máquinas de guerra norte-americana e israelita mantêm as sucessivas campanhas de bombardeamentos sobre o Irão no dia em que o regime assinala o Qods, jornada anual de manifestações, que se realiza desde 1979, contra a ocupação israelita dos territórios palestinianos., num único dia, em solo iraniano, entre os quais lançadores de mísseis e sistemas defensivos da República Islâmica.O Tsahal anunciou também ter visado um presumível membro do Hezbollah xiita libanês em Beirute.Esta sexta-feira, de acordo com a agência France-Presse,