Abbas Araghchi promete partilhar "oportunamente" detalhes de acordo com os EUA

“Em consonância com a nossa abordagem responsável e transparente, todos os detalhes serão partilhados com o público oportunamente”, escreveu Araghchi, depois de frisar que um memorando de entendimento entre Teerão e Washington "nunca esteve tão próximo".





O primeiro-ministro paquistanês, Shehbaz Sharif, cujo país serviu de mediador nas negociações entre os dois lados, anunciou pouco depois que as partes chegaram a um “texto final e consensual do acordo de paz”. O Paquistão está agora a trabalhar para “finalizar os próximos passos”, escreveu Sharif numa publicação no X, criticando ainda o que chamou de “incessante campanha de desinformação promovida por aqueles que querem sabotar o acordo de paz”.



“A paz nunca esteve tão próxima como agora”, acrescentou Sharif.





O presidente dos EUA, Donald Trump, recuou quinta-feira nas intenções de atacar o Irão, pela terceira noite consecutiva, e anunciou que um acordo com o Irão poderia ser assinado já no fim de semana, na Europa.





Trump mencionou também que o supremo líder iraniano tinha dado "luz verde" ao acordo.









Ao contrário dos primeiros rumores sobre o conteúdo do acordo, a imprensa oficial iraniana noticiou que não haveria renúncia ao programa nuclear, desmentindo informações anteriores avançadas por fontes ocidentais.





Estaria afinal previsto discutir o programa com Washington num prazo de 60 dias. "O Irão só negociará o programa nuclear no âmbito dos princípios fundamentais da República Islâmica, e questões como o direito do Irão a enriquecer urânio e a conservação de material enriquecido (...) serão apresentadas para inclusão no acordo final", afirmou a agência oficial de notícias iraniana IRNA, citada pela agência francesa AFP.





No projeto de acordo-quadro, Teerão recusava igualmente ceder o controlo estratégico do Estreito de Ormuz, nos termos do projeto de acordo-quadro com os Estados Unidos, avançou também a IRNA.



"O Irão não assume qualquer compromisso neste texto de ceder a gestão do Estreito ou de restaurar as condições que prevaleciam antes da agressão militar americana e israelita", segundo a IRNA, que descreveu "as linhas principais do texto atual" atualmente a ser finalizado.





Citando uma fonte próxima da equipa negociadora iraniana, a agência afirmou também que o rascunho incluía "a libertação" de 24 mil milhões de dólares (cerca de 20,7 mil milhões de euros) "em fundos iranianos bloqueados durante o último período de negociação de 60 dias", acrescentando que metade deste montante seria "disponibilizado ao Irão antes do início das negociações".

