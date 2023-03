Acidente na Grécia. Divulgado áudio que sugere que maquinista foi instruído a ignorar sinal vermelho

Uma gravação da comunicação entre o maquinista de um dos comboios envolvidos no acidente e o chefe da estação da cidade de Larissa, sugere que este último deu ordem ao maquinista para avançar, apesar do sinal vermelho.“Larissa, consegue ouvir-me?”, pergunta o maquinista, de acordo com o áudio publicado no jornal grego“Vasilis, posso ir?”, perguntou o maquinista, ao que o chefe da estação responde: “Vá, vá”.Segundo o jornal grego, a ordem não soou estranha ao maquinista uma vez que o sistema de sinalização nas linhas ferroviárias tem estado com avarias.“Posso virar agora?”, pergunta o funcionário. "Não, não, porque o 1564 está nesta rota", responde o mestre da estação.O chefe da estação, de 59 anos, foi detido e acusado pelo Ministério Público de homicídio involuntário por negligência. Inicialmente, o chefe da estação negou qualquer erro e culpou o acidente por uma falha técnica, mas mais tarde admitiu ter cometido um erro. Se for considerado culpado, o chefe da estação pode enfrentar entre dez anos de cadeia e prisão perpétua.

Protestos aumentam

Depois dos protestos de quinta-feira, que acabaram em confrontos com a polícia, os manifestantes voltaram a sair à rua em massa esta sexta-feira, após a divulgação do áudio.Com gritos de “assassinos” pedem que se faça justiça pelas 57 vítimas do desastre ferroviário, o mais grave acidente de comboio ocorrido na Grécia.A população pede que se apurem responsabilidades por este acidente. “Estamos cheios de raiva e não podemos aceitar que um acidente tão trágico possa acontecer em 2023, com dezenas de vidas perdidas, incluindo muitos colegas estudantes”, lamentou um dos manifestantes, citado pela agência AFP.“Estamos a sair à rua para exigir que assumam as responsabilidades, para que nada fique encoberto ou escondido nesta tragédia”, acrescentou.

Ferroviários em greve

A confederação dos sindicatos ferroviários denuncia "a falta de respeito demonstrada pelos governos ao longo do tempo para com os caminhos-de-ferro gregos”.

Os sindicalistas ferroviários acreditam que os sistemas de segurança não estavam a funcionar corretamente, apesar dos repetidos avisos ao longo dos anos.

O Executivo grego já garantiu a realização de um inquérito independente e decretou três dias de luto nacional.O primeiro-ministro Kyriakos Mitsotakis fala de “um trágico erro humano” e o acidente levou à demissão do ministro dos Transportes Kostas Karamanlis, que assumiu as “falhas de longa data das autoridades para reparar um sistema ferroviário que não está preparado para o século XXI”.