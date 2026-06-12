Acordo entre EUA e Irão prevê levantamento do bloqueio norte-americano a Ormuz

O memorando poderá ser assinado remotamente por ambas as partes nos próximos dias, afirmou Araghchi.

“Se os termos do memorando de entendimento não forem cumpridos, o acordo final não será assinado”, concluiu.





Uma declaração sobre o futuro controlo do Estreito de Ormuz deverá ser também divulgada "em breve". Deverá prevêr o fim do bloqueio americano aos portos iranianos ao longo daquela via marítima e um novo sistema de gestão de Ormuz



Araghchi revelou à televisão estatal iraniana que a declaração será divulgada em conjunto com o governo de Omã.





O Estreito de Ormuz está situado entre o território iraniano e o omanita.





Israel quer inviabilizar acordo com Washington

Abbas Araghchi, acusou também Israel de tentar sabotar um eventual acordo com Washington.



"Este acordo tem inimigos, entre os quais se destaca o regime sionista, que procura pretextos para o fazer descarrilar", frisou o ministro dos Negócios Estrangeiros na televisão estatal iraniana.



Abbas Araghchi tinha referido esta tarde que um acordo com os Estados Unidos "nunca esteve tão próximo" para pôr fim a esta guerra desencadeada pelos ataques israelo-americanos em 28 de fevereiro. Aconselhou ainda recato em especulações sobre os detalhes do memorando.



O primeiro-ministro paquistanês, Shehbaz Sharif, país mediador, avançou igualmente, numa mensagem no X, que "foi alcançado um texto definitivo e consensual do acordo de paz", criticando uma "campanha de desinformação" sobre o tema.



Sharif assegurou que o seu país está a "colaborar estreitamente com ambas as partes para concretizar os próximos passos" e salientou que "a paz nunca esteve tão perto como está agora".



O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, dissera quinta-feira que tinha alcançado um "grande acordo" de paz com o Irão, ainda por formalizar, o qual poderia ser assinado este fim de semana na Europa.





c/agências

Entre as principais questões incluem-se o programa nuclear do regime, o alívio das sanções e o bloqueio do Estreito de Ormuz, afirmou Araghchi.O acordo, que ainda não foi assinado, inclui também uma resolução para o conflito no Líbano “e em todas as outras frentes”, disse Araghchi à televisão estatal iraniana.O memorando abordará também outras fontes de tensão na relação entre Washington e Teerão, incluindo uma declaração escrita dos EUA a afirmar que “respeitam a soberania do Irão”, disse o ministro dos Negócios Estrangeiros.Araghchi acrescentou que o Irão está pronto para regressar à guerra se os EUA escolherem esse caminho.O documento será assinado e divulgado após a conclusão das fases finais das negociações, acrescentou o ministro.