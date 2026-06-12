Mundo
Guerra no Médio Oriente
Acordo entre EUA e Irão prevê levantamento do bloqueio norte-americano a Ormuz
O ministro iraniano dos Negócios Estrangeiros, Abbas Araghchi, apresentou esta sexta-feira, os primeiros detalhes do memorando de entendimento entre os EUA e o Irão
Entre as principais questões incluem-se o programa nuclear do regime, o alívio das sanções e o bloqueio do Estreito de Ormuz, afirmou Araghchi.
O acordo, que ainda não foi assinado, inclui também uma resolução para o conflito no Líbano “e em todas as outras frentes”, disse Araghchi à televisão estatal iraniana.
O memorando abordará também outras fontes de tensão na relação entre Washington e Teerão, incluindo uma declaração escrita dos EUA a afirmar que “respeitam a soberania do Irão”, disse o ministro dos Negócios Estrangeiros.
“As ameaças devem parar e o povo iraniano deve ser tratado com respeito”, afirmou. Araghchi acrescentou que o Irão está pronto para regressar à guerra se os EUA escolherem esse caminho.O memorando poderá ser assinado remotamente por ambas as partes nos próximos dias, afirmou Araghchi.
O documento será assinado e divulgado após a conclusão das fases finais das negociações, acrescentou o ministro.
O acordo, que ainda não foi assinado, inclui também uma resolução para o conflito no Líbano “e em todas as outras frentes”, disse Araghchi à televisão estatal iraniana.
O memorando abordará também outras fontes de tensão na relação entre Washington e Teerão, incluindo uma declaração escrita dos EUA a afirmar que “respeitam a soberania do Irão”, disse o ministro dos Negócios Estrangeiros.
“As ameaças devem parar e o povo iraniano deve ser tratado com respeito”, afirmou. Araghchi acrescentou que o Irão está pronto para regressar à guerra se os EUA escolherem esse caminho.O memorando poderá ser assinado remotamente por ambas as partes nos próximos dias, afirmou Araghchi.
O documento será assinado e divulgado após a conclusão das fases finais das negociações, acrescentou o ministro.
“Se os termos do memorando de entendimento não forem cumpridos, o acordo final não será assinado”, concluiu.
Uma declaração sobre o futuro controlo do Estreito de Ormuz deverá ser também divulgada "em breve". Deverá prevêr o fim do bloqueio americano aos portos iranianos ao longo daquela via marítima e um novo sistema de gestão de Ormuz
Araghchi revelou à televisão estatal iraniana que a declaração será divulgada em conjunto com o governo de Omã.
Araghchi revelou à televisão estatal iraniana que a declaração será divulgada em conjunto com o governo de Omã.
O Estreito de Ormuz está situado entre o território iraniano e o omanita.
Israel quer inviabilizar acordo com Washington
Abbas Araghchi, acusou também Israel de tentar sabotar um eventual acordo com Washington.
"Este acordo tem inimigos, entre os quais se destaca o regime sionista, que procura pretextos para o fazer descarrilar", frisou o ministro dos Negócios Estrangeiros na televisão estatal iraniana.
Abbas Araghchi tinha referido esta tarde que um acordo com os Estados Unidos "nunca esteve tão próximo" para pôr fim a esta guerra desencadeada pelos ataques israelo-americanos em 28 de fevereiro. Aconselhou ainda recato em especulações sobre os detalhes do memorando.
O primeiro-ministro paquistanês, Shehbaz Sharif, país mediador, avançou igualmente, numa mensagem no X, que "foi alcançado um texto definitivo e consensual do acordo de paz", criticando uma "campanha de desinformação" sobre o tema.
Sharif assegurou que o seu país está a "colaborar estreitamente com ambas as partes para concretizar os próximos passos" e salientou que "a paz nunca esteve tão perto como está agora".
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, dissera quinta-feira que tinha alcançado um "grande acordo" de paz com o Irão, ainda por formalizar, o qual poderia ser assinado este fim de semana na Europa.
Abbas Araghchi, acusou também Israel de tentar sabotar um eventual acordo com Washington.
"Este acordo tem inimigos, entre os quais se destaca o regime sionista, que procura pretextos para o fazer descarrilar", frisou o ministro dos Negócios Estrangeiros na televisão estatal iraniana.
Abbas Araghchi tinha referido esta tarde que um acordo com os Estados Unidos "nunca esteve tão próximo" para pôr fim a esta guerra desencadeada pelos ataques israelo-americanos em 28 de fevereiro. Aconselhou ainda recato em especulações sobre os detalhes do memorando.
O primeiro-ministro paquistanês, Shehbaz Sharif, país mediador, avançou igualmente, numa mensagem no X, que "foi alcançado um texto definitivo e consensual do acordo de paz", criticando uma "campanha de desinformação" sobre o tema.
Sharif assegurou que o seu país está a "colaborar estreitamente com ambas as partes para concretizar os próximos passos" e salientou que "a paz nunca esteve tão perto como está agora".
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, dissera quinta-feira que tinha alcançado um "grande acordo" de paz com o Irão, ainda por formalizar, o qual poderia ser assinado este fim de semana na Europa.
c/agências