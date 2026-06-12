Acordo entre EUA e Irão prevê levantamento do bloqueio norte-americano a Ormuz

Acordo entre EUA e Irão prevê levantamento do bloqueio norte-americano a Ormuz

O ministro iraniano dos Negócios Estrangeiros, Abbas Araghchi, apresentou esta sexta-feira, os primeiros detalhes do memorando de entendimento entre os EUA e o Irão

RTP /
Abbas Aragchi, ministro dos Negócios Estrangeiros do Irão Foto: Mohamed Azakir - Reuters

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Entre as principais questões incluem-se o programa nuclear do regime, o alívio das sanções e o bloqueio do Estreito de Ormuz, afirmou Araghchi. 

O acordo, que ainda não foi assinado, inclui também uma resolução para o conflito no Líbano “e em todas as outras frentes”, disse Araghchi à televisão estatal iraniana.

O memorando abordará também outras fontes de tensão na relação entre Washington e Teerão, incluindo uma declaração escrita dos EUA a afirmar que “respeitam a soberania do Irão”, disse o ministro dos Negócios Estrangeiros.

“As ameaças devem parar e o povo iraniano deve ser tratado com respeito”, afirmou. Araghchi acrescentou que o Irão está pronto para regressar à guerra se os EUA escolherem esse caminho.O memorando poderá ser assinado remotamente por ambas as partes nos próximos dias, afirmou Araghchi.

O documento será assinado e divulgado após a conclusão das fases finais das negociações, acrescentou o ministro.

Se os termos do memorando de entendimento não forem cumpridos, o acordo final não será assinado”, concluiu.

Uma declaração sobre o futuro controlo do Estreito de Ormuz deverá ser também divulgada "em breve". Deverá prevêr o fim do bloqueio americano aos portos iranianos ao longo daquela via marítima e um novo sistema de gestão de Ormuz

Araghchi revelou à televisão estatal iraniana que a declaração será divulgada em conjunto com o governo de Omã. 

O Estreito de Ormuz está situado entre o território iraniano e o omanita.

Israel quer inviabilizar acordo com Washington
Abbas Araghchi, acusou também Israel de tentar sabotar um eventual acordo com Washington.

"Este acordo tem inimigos, entre os quais se destaca o regime sionista, que procura pretextos para o fazer descarrilar", frisou o ministro dos Negócios Estrangeiros na televisão estatal iraniana.

Abbas Araghchi tinha referido esta tarde que um acordo com os Estados Unidos "nunca esteve tão próximo" para pôr fim a esta guerra desencadeada pelos ataques israelo-americanos em 28 de fevereiro. Aconselhou ainda recato em especulações sobre os detalhes do memorando. 

O primeiro-ministro paquistanês, Shehbaz Sharif, país mediador, avançou igualmente, numa mensagem no X, que "foi alcançado um texto definitivo e consensual do acordo de paz", criticando uma "campanha de desinformação" sobre o tema.

Sharif assegurou que o seu país está a "colaborar estreitamente com ambas as partes para concretizar os próximos passos" e salientou que "a paz nunca esteve tão perto como está agora".

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, dissera quinta-feira que tinha alcançado um "grande acordo" de paz com o Irão, ainda por formalizar, o qual poderia ser assinado este fim de semana na Europa.

c/agências

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