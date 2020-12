Açores. Cerca sanitária em Rabo de Peixe a partir da meia-noite

Toda a população vai ser testada pelas autoridades de saúde.



Está proibida a circulação e permanência de pessoas na via pública assim como as deslocações, por via marítima ou terrestre, para outras freguesias do concelho da Ribeira Grande.



Uma decisão tomada pelo governo regional devido ao número elevado de infeções por Covid-19, na vila.