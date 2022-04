Acusação da Turquia. "Alguns países da NATO querem que a guerra continue"

"Há alguns países no seio da NATO que querem que a guerra na Ucrânia continue. Eles pensam que, se a guerra continuar, a Rússia ficará enfraquecida. A situação na Ucrânia pouco importa para eles", sustentou Çavusoglu. Çavusoglu lamentou a escassez de resultados de sucessivas tentativas de mediação, por parte da Turquia, país-membro da NATO, entre russos e ucranianos.



"Esperávamos que algo saísse da reunião em Antalya. Foi uma reunião importante para ambas as partes. Após as conversações em Istambul, a nossa esperança aumentou, mas quando chegaram as imagens do massacre [em Bucha], afastaram-se do acordo de Istambul. Por agora ainda estão a negociar", disse o governante turco.

Mevlut Çavusoglu contrapôs que os presidentes da Rússia, Vladimir Putin, e da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, "podem encontrar-se a qualquer momento": "Uma reunião de líderes está a ser discutida à mesa de negociações. Se ocorrer, pode ser em Istambul ou Antalya". "Décadas" para "restaurar a confiança"

No início da semana, o chefe da diplomacia turca havia dito que "restaurar a confiança" com Moscovo levaria "décadas".



"Reconstruir tudo isto levará tempo. Serão possivelmente necessárias décadas para restaurar a confiança. Estamos a assistir ao início de uma nova guerra fria", apontou Çavusoglu.



"Apesas dos desenvolvimentos no terreno, pensamos que ainda há lugar para a diplomacia", vincou na passada terça-feira o ministro turco, durante uma conferência de imprensa conjunta, em Ancara, com o homólogo húngaro, Peter Szijjarto.



A Turquia acolheu já duas rondas de negociações entre ministeriais entre russos e ucranianos - a primeira a 10 de março, em Atanlya, e uma segunda a 29 de março, em Istambul.



c/ agências