Administradores da NOS com ligações a Isabel dos Santos demitem-se

Entre os três administradores não executivos da NOS que renunciaram está o presidente do conselho de administração, Jorge de Brito Pereira, sócio da Uria Menendez - Proença de Carvalho e advogado de Isabel dos Santos.

Os três administradores não executivos estavam a cumprir o mandato para o triénio 2019/2021.

“Os senhoresapresentaram hoje, ao conselho fiscal, as respetivas renúncias aos cargos de membros não executivos do conselho de administração desta sociedade”, lê-se no comunicado , no âmbito do processo Luanda Leaks.