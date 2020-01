Luanda Leaks. Isabel dos Santos nega acusações de corrupção e desvio de fundos

Em comunicado difundido pelas agências noticiosas internacionais, a, garantindo, uma vez mais, estar “pronta a bater-se” pela sua defesa na justiça internacional.“As alegações contra mim destes últimos dias são extremamente enganadoras e falsas”, declara Isabel dos Santos numa nota emitida por uma agência de comunicação com sede em Londres.

O procurador-geral de Angola, Hélder Pitta Grós, reuniu-se esta tarde com a homóloga portuguesa, Lucília Gago.

A empresária angolana, figura central da investigação jornalística intitulada Luanda Leaks,Três dias após a publicação dos dados obtidos pelo Consórcio Internacional de Jornalistas de Investigação, Isabel dos Santos viu-se na quarta-feira constituída arguida pela Procuradoria-Geral de Angola, que a acusa de. Reage agora com novo comunicado, apresentando-se como “mulher de negócios”.A filha de Eduardo dos Santos sustenta que “agiu sempre com respeito pela lei” e reitera que a investigação jornalística assenta em “documentos roubados” e numa “fuga seletiva para dar uma falsa impressão” das suas atividades empresariais.“Estou pronto a bater-me perante os tribunais internacionais para defender o meu nome”, reafirma, para acrescentar ter instruído os seus advogados a “agir contra informações inexatas e difamatórias”.

As acusações

. O anúncio partiu na quarta-feira do procurador-geral angolano, Hélder Pitta Grós, em conferência de imprensa em Luanda.Segundo Pitta Grós, o processo de inquérito foi já convertido em processo-crime.Foram ainda constituídos arguidos Sarju Raikundalia, ex-administrador financeiro da Sonangol, Mário Leite da Silva, gestor de Isabel dos Santos e presidente do Conselho de Administração do BFA, Paula Oliveira, amiga de Isabel dos Santos e administradora da NOS eO inquérito à gestão de Isabel dos Santos na petrolífera estatal angolana, que decorreu de junho de 2016 a novembro de 2017, foi aberto depois de o sucessor, Carlos Saturnino, levantar suspeitas relativas a “transferências monetárias irregulares ordenadas pela anterior administração da Sonangol e outros procedimentos incorretos”.