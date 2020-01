Luanda Leaks. Isabel dos Santos é constituída arguida e abandona EuroBic

O PGR angolano chegou esta quinta-feira a Lisboa para uma reunião com a sua homóloga Lucília Gago. O encontro é motivado pela investigação revelado nos últimos dias conhecida porÀ chegada a Lisboa, Hélder Pitta Grós afirmou, em exclusivo à RTP, que veio pedir ajuda sobre “muita coisa”.

", disse à RTP no aeroporto de Lisboa.Ontem, o procurador-geral da República de Angola revelou que

Juntamente com Isabel dos Santos são também arguidos Sarju Raikundalia, ex-administrador financeiro da Sonan O Consórcio Internacional de Jornalismo de Investigação (ICIJ) revelou no domingo mais de 715 mil ficheiros, sob o nome de Luanda Leaks, que detalham esquemas financeiros de Isabel dos Santos e do marido, Sindika Dokolo, que terão permitido retirar dinheiro do erário público angolano, utilizando paraísos fiscais. gol, Mário Leite da Silva, gestor da empresária e presidente do conselho de administração do Banco de Fomento Angola (BFA), Paula Oliveira, amiga de Isabel dos Santos e administradora da NOS, e Nuno Ribeiro da Cunha, diretor do Eurobic.





Segundo o procurador-geral angolano, os arguidos encontram-se todos fora de Angola e, numa primeira fase, serão notificados sobre a sua condição de arguido.



A filha do antigo presidente da República de Angola José Eduardo dos Santos é alvo de um processo-crime, que surgiu na sequência de uma denúncia do presidente do conselho de administração da petrolífera, Carlos Saturnino.Nas declarações prestadas aos órgãos de informação na quarta-feira, em Luanda,

"Na prática nada aconteceu, por isso não podemos confirmar que ela esteja disposta ou não a negociar, o quê, em que termos, era necessário que fosse mais explicita caso seja a sua vontade", afirmou.







Isabel dos Santos abandona estrutura acionista do EuroBic

A empresária Isabel dos Santos vai abandonar a estrutura acionista do EuroBic, uma medida para "salvaguardar a confiança na instituição", informou o banco em comunicado divulgado ao final da tarde de quarta-feira. Isabel dos Santos tomou a decisão de saída da estrutura acionista do EuroBic ", lê-se na mesma nota, que justifica esta medida como estando no contexto "das diligências que têm vindo a ser promovidas pelo Conselho de Administração do EuroBic, com vista a salvaguardar a confiança na instituição".

Neste âmbito, "a operação de alienação da sua participação foi já iniciada, a qual, face à existência de interessados, tem assegurada a sua concretização a muito breve prazo, sujeita, nos termos da lei, à prévia autorização das autoridades competentes". Através de empresas a si ligadas, Isabel dos Santos era até agora acionista de 42,5 por cento do EuroBic, detendo a maior 'fatia' entre os detentores de participações sociais do banco fundado em 2008.



A instituição acrescenta ainda que,".Além disso, "os administradores não executivos que exercem funções na estrutura de gestão do universo da Engenheira Isabel dos Santos apresentaram a renúncia aos seus cargos no EuroBic com efeitos imediatos", tendo o banco dado "conhecimento prévio ao Banco de Portugal" destas decisões.