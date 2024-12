Aeroporto, base militar, central elétrica. Telavive lança ataques aéreos no Iémen

(em atualização)

Vários ataques áereos israelitas atingiram esta quinta-feira, 26 de dezembro, locais controlados pelos rebeldes Houthis no Iémen, incluindo o aeroporto internacional de Sanaa e uma central elétrica em Hodeida, no oeste do Iémen, de acordo com um comunicado dos rebeldes. Segundo a mesma fonte, os ataques israelitas no Iémen provocam três mortos.

“O ataque ao aeroporto internacional de Sanaa e a outras infra-estruturas civis é um crime sionista contra todo o povo iemenita", reagiu Mohammed Abdelsalam, porta-voz dos Houthis.



"Até que o trabalho esteja feito"





Os ataques no Iémen surgem um dia depois de os rebeldes Houthis terem reinvidicado a responsabilidade pelo lançamento de um míssil balístico e de dois drones contra Telavive na madrugada de sábado, um ataque que Israel não conseguiu intercetar e que provocou ferimentos ligeiros a 16 pessoas no centro da capital do país.





Na segunda-feira, na sequência do ataque o primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, ordenou o exército para "destruir as infra-estruturas" dos Houthis "porque quem tenta atacar-nos deve ser atingido com força".







Esta quinta-feira as Forças de Defesa de Israel (IDF) anunciaram terem atingido "alvos militares" dos rebeldes Houthis no Iémen, que acusa de estarem no "coração do eixo do terror iraniano" e cujos "ataques contra navios internacionais e rotas marítimas continuam a desestabilizar a região e o resto do mundo".







“Os caças atingiram alvos militares do regime terrorista Houthi na costa ocidental e no interior do Iémen”, declarou o exército israelita em comunicado.



“Os alvos atingidos incluem infra-estruturas militares utilizadas pelos Houthis no Aeroporto Internacional de Sanaa e nas centrais elétricas de Hezyz e Ras Katanib”, acrescentou. “O exército também atacou infra-estruturas militares nos portos de Hodeida, Salif e Ras Katanib, na costa ocidental”.