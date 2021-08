Afeganistão. Governo propõe partilha de poder com os Taliban

A fonte do Governo afegão revelou à Al Jazeera que Cabul quer avançar com uma proposta de tréguas que prevê mesmo uma partilha de poder com os extremistas em troca do fim da violência no país.







A oferta de partilha de poder foi apresentada aos taliban de forma indireta através do Qatar, onde se localiza o gabinete político do grupo extremista islâmico e onde decorrem as negociações de paz. A notícia foi também avançada pela agência de notícias France-Presse (AFP), que cita igualmente uma fonte governamental.

No entanto, o palácio presidencial em Cabul não confirmou a oferta, afirmando apenas que não houve qualquer alteração no seu plano desde que decorrem as negociações de paz em Doha, capital do Qatar.Abdullah Abdullah, presidente do Conselho Superior para Reconciliação Nacional do Afeganistão tem participado nas reuniões que decorrem há dois dias em Doha com autoridades dos EUA, China, Rússia e vizinhos regionais do Afeganistão. Esta quinta-feira, Abdullah afirmou que o plano de paz de Cabul foi partilhado com o Governo do Qatar, mas não fez qualquer referência à suposta proposta de partilha do poder.porta-voz dos taliban, Zabihullah Mujahid, disse à agência Reuters não ter conhecimento de qualquer oferta, mas descartou desde logo partilhar o poder com um Governo cuja autoridade não reconhece.

Esta foi a décima capital de província a cair nas mãos dos taliban numa semana.

"Posso confirmar que Ghazni caiu esta manhã nas mãos dos taliban. Eles assumiram o controlo de áreas chave da cidade: o gabinete do governador, a sede da polícia e a prisão", disse à AFP o chefe do conselho provincial de Ghazni, Nasir Ahmad Faqiri.

Taliban conquistam Herat e avançam para Kandahar

Das 34 capitais de província que existem no Afeganistão, esta é a décima primeira a cair totalmente nas mãos dos taliban.

Os taliban entraram também na cidade de Kandahar, a segunda maior do Afeganistão, segundo relatos de residentes àque descrevem uma situação “desastrosa”.A decisão do presidente norte-americano, Joe Biden, tem recebido várias críticas por parte dos cidadãos do Afeganistão, mas Biden já disse não se arrepender de ter mandado retirar as tropas do país, apelando à união entre os líderes do país.

Trump responsabiliza Biden

O ex-presidente Donald Trump também se pronunciou esta quinta-feira, responsabilizando o seu sucessor pelo avanço “inaceitável” dos taliban no Afeganistão.”, disse Trump. “, e os taliban sabiam disso melhor do que ninguém”, acrescentou.Foi ainda com Trump na Casa Branca que os EUA negociaram um acordo com o grupo extremista islâmico, em 2020, que pressupunha a retirada das tropas norte-americanas do Afeganistão até maio de 2020 em troca de várias garantias de segurança por parte dos insurgentes. Os taliban comprometeram-se a participar nas negociações de paz com o Governo afegão, a abster-se de atacar as forças americanas e a cortar todos os laços com a Al-Qaeda.Joe Biden suspendeu as operações de retirada ao chegar à Casa Branca e em maio ordenou a retirada completa dos militares do Afeganistão, sem terem sido estabelecidas condições para tal. A data foi adiada inicialmente para 11 de setembro, depois para 31 de agosto.