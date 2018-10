Afinal Riade diz que não sabe o que aconteceu no consulado saudita

Andreia Martins - RTP16 Out, 2018, 21:40 / atualizado em 16 Out, 2018, 21:42 | Mundo

“Acabei de falar com o príncipe saudita, que disse não ter qualquer conhecimento do que aconteceu no seu consulado na Turquia”, escreveu Donald Trump no Twitter.







“O príncipe estava com o secretário de Estado Mike Pompeo durante o telefonema, e disse-me que já começou e vai ampliar rapidamente uma investigação completa e aprofundada sobre esta matéria. Haverá respostas em breve”, acrescentou o Presidente norte-americano.





...during the call, and told me that he has already started, and will rapidly expand, a full and complete investigation into this matter. Answers will be forthcoming shortly. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 16 de outubro de 2018



Mike Pompeo viajou esta terça-feira até Riade para estar reunido com o rei Salman bin Abdelaziz da Arábia Saudita e com o príncipe herdeiro, Mohammed bin Salman, na sequência da crise aberta nas últimas semanas com o desaparecimento de Jamal Khashoggi. Já esta quarta-feira, o secretário de Estado continua o périplo e viaja até à Turquia para estar reunido com as autoridades daquele país. Mike Pompeo viajou esta terça-feira até Riade para estar reunido com o rei Salman bin Abdelaziz da Arábia Saudita e com o príncipe herdeiro, Mohammed bin Salman, na sequência da crise aberta nas últimas semanas com o desaparecimento de Jamal Khashoggi. Já esta quarta-feira, o secretário de Estado continua o périplo e viaja até à Turquia para estar reunido com as autoridades daquele país.





A informação hoje veiculada pelo Presidente norte-americano não corresponde com o que tinha sido avançado na segunda-feira pela CNN, que confirmava que o Governo de Riade estaria já a preparar um comunicado, explicando que a morte do jornalista teria resultado de um interrogatório que "correu mal".





Khashoggi era um crítico acérrimo do príncipe herdeiro Mohammed bin Salman e do regime, tendo escrito vários artigos de opinião desfavoráveis à coroa saudita para o jornal norte-americano The Washington Post ao longo dos últimos anos.





O jornalista desapareceu a 2 de outubro e foi visto pela última vez a dar entrada no consulado saudita em Istambul, onde se dirigiu para tratar de documentação.







De acordo com um responsável turco em declarações esta terça-feira à estação televisiva CNN, o corpo do jornalista terá sido desmembrado após o assassinato no consulado saudita. Já na semana passada, os investigadores turcos confirmam que estão na posse de registos áudio que comprovam que o jornalista foi morto no próprio consulado por agentes sauditas.











Numa altura em que os desenvolvimentos do caso surgem a uma velocidade vertiginosa, sabe-se igualmente que decorriam buscas na casa do cônsul saudita em Istambul, Mohammad al-Otaibi, esta terça-feira ao início da noite. Isto no mesmo dia em que o cônsul decidiu deixar a Turquia e viajar até à Arábia Saudita, segundo fontes diplomáticas citadas pela agência Andalou.

Ainda esta terça-feira, o Presidente turco Recep Tayyip Erdogan denunciou uma alegada adulteração de provas no consulado saudita, depois de uma inspeção ao consulado por parte das autoridades turcas, que decorreu ao longo de nove horas.