Afirma Israel. É cedo para dizer que Irão está envolvido no incidente com o voo da Flydubai

Não houve qualquer indicação oficial por parte de Israel sobre um possível envolvimento do Irão.

Emirados criam equipa de investigação sobre incidente



A aeronave, com mais de 170 pessoas a bordo que fazia a ligação entre Dubai e Telavive, despenhou-se quase 14 mil pés em menos de 30 segundos.

Capitão aclamado como herói

Em entrevista à Fox News, Netanyahu disse que Machchhar tinha sido aparentemente esfaqueado ou atingido por um machado pelo outro piloto e sofrido uma hemorragia intensa. Israel elogiou ainda os passageiros que imobilizaram o agressor.





c/agências

", afirmou frisando, em declarações à CNN, que"Chegaremos à raiz da questão sobre este agressor: se teve cúmplices, se o Irão esteve por trás disto. Penso que descobriremos muito em breve", acrescentou Netanyahu."Vamos acompanhar e possivelmente também participar nesta investigação", disse Netanyahu em entrevista à Fox News.O presidente norte-americano, Donald Trump, disse ter conversado com Netanyahu após o incidente, afirmando que parecia que o atacante era "talvez um terrorista" ou que havia outros motivos por detrás do ataque.Na quarta-feira, o ministro israelita da Defesa, Israel Katz, revelou que as informações preliminares indicavam que o copiloto pretendia abater o avião, descrevendo-o como terrorista, embora Netanyahu tenha classificado o episódio apenas como "um incidente de segurança grave".Os Emirados Árabes Unidos anunciaram esta quinta-feira a criação de uma equipa de procuradores para investigar se houve motivação terrorista no incidente do voo da Flydubai.De acordo com a agência de notícias dos emirados WAM, oA intervenção do Ministério Público acontece um dia depois de a Autoridade Geral de Aviação Civil dos EAU - com a qual os procuradores estão agora a coordenar as investigações - ter classificado o caso como um "incidente de segurança" e ter iniciado uma investigação preliminar.A companhia suspendeu os seus voos de e para Israel durante a investigação., e a Flydubai solicitou que não se tirem conclusões precipitadas sobre as causas da altercação entre os dois pilotos na cabine do avião.De acordo com relatos dos passageiros, o copiloto esfaqueou o comandante para provocar a queda da aeronave, causando uma perda repentina de altitude.Relatos divulgados pela imprensa internacional, avançam que a tripulação e passageiros habilitados terão conseguido intervir na cabine de comando e assumir o controlo do voo, aterrando de emergência no aeroporto de Tabuk, na Arábia Saudita, onde foram hospitalizados vários tripulantes.O embaixador da Índia nos Emirados Árabes Unidos reuniu-se com a família do capitão Machchhar e obteve informações sobre o seu estado de saúde e recuperação, informou o consulado indiano no país.