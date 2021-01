África com mais 1.039 mortos e 20.177 infetados nas últimas 24 horas

De acordo com o Centro de Controlo e Prevenção de Doenças da União Africana (África CDC), o número total de infetados é de 3.494.117 e o de recuperados nos 55 Estados-membros da organização nas últimas 24 horas foi de 21.941, para um total de 2.977.335 desde o início da pandemia.

A África Austral continua como a região mais afetada, com 1.665.050 infetados e 46.837 mortos. Só a África do Sul, o país mais atingido pela covid-19 no continente, regista 1.430.648 casos e 42.550 mortes.

O Norte de África é a segunda zona mais afetada pela pandemia, com 1.073.332 infetados e 28.872 vítimas mortais.

A África Oriental contabiliza 356.085 infeções e 6.696 mortos, enquanto na África Ocidental o número de infeções é de 312.935 e o de mortes ascende a 3.939. Na África Central, estão contabilizados 86.715 casos e 1.593 óbitos.

O Egito, que é o segundo país africano com mais vítimas mortais, a seguir à África do Sul, regista 9.115 mortes e 163.761 infetados, seguindo-se Marrocos, com 8.827 vítimas mortais e 468.383 infetados.

Entre os seis países mais afetados estão também a Tunísia, com 6.446 mortos e 202.323 infetados, a Argélia, com 2.877 óbitos e 106.256 casos, a Etiópia, com 2.083 vítimas mortais e 135.045 infeções, e o Quénia, com 1.751 óbitos e 100.323 infetados.

Em relação aos países de língua oficial portuguesa, Angola regista 462 óbitos e 19.580 casos de infeção, seguindo-se Moçambique (336 mortos e 34.926 casos), Cabo Verde (129 mortos e 13.722 casos), Guiné Equatorial (86 óbitos e 5.492 casos), Guiné-Bissau (45 mortos e 2.544 casos) e São Tomé e Príncipe (17 mortos e 1.221 casos de infeção).

O primeiro caso de covid-19 em África surgiu no Egito, em 14 de fevereiro, e a Nigéria foi o primeiro país da África subsaariana a registar casos de infeção, em 28 de fevereiro.