Agenda europeia está em aberto devido à divisão da extrema-direita

relatório apresentado peloECFR, em parceria com a Fundação Calouste Gulbenkian, baseia-se em dados recolhidos em janeiro junto da opinião pública de 12 países da União Europeia (UE), incluindo Portugal, e no qual participaram cerca de 17 mil participantes.





A menos de três meses das eleições europeias para o Parlamento Europeu, agendadas para entre 6 e 9 de junho, e apesar das previsões eleitorais, publicadas em janeiro pelo ECFR, apontarem para um “aumento maciço do apoio à extrema-direita”, o novo estudo revela que os partidos nacionalistas estão profundamente divididos sobre questões-chave como a adesão à UE, a migração e o apoio à Ucrânia. “A extrema-direita tem mostrado até agora níveis muito baixos de coesão e uma capacidade limitada de cooperação”, refere.







Tal facto deve-se sobretudo às mudanças de trajetórias nos últimos anos em que se assistiu “a uma radicalização simultânea de alguns partidos europeus de direita” e a “uma desradicalização de alguns da extrema-direita”, que segundo o estudo “complica os esforços para contrariar” a ascensão da extrema-direita.





Se por um lado, em Itália, o partido Irmãos de Itália (FdI) da primeira-ministra Giorgia Meloni foi outrora considerado um movimento radical, pós-fascista, é atualmente “considerado bastante convencional por muitos na Europa, incluindo pela maioria dos eleitores italianos”, de acordo com os autores do relatório. Por outro lado, o partido polaco Lei e Justiça (PiS) evoluiu de um partido conservador e eurocético para uma força ferozmente antieuropeia.





Os autores do estudo, Mark Leonard e Ivan Krastev, defendem que, “embora se verifique uma vaga de apoio aos partidos de extrema-direita e antieuropeus, a corrente política pró-europeia poderá acabar por ficar numa posição muito melhor do que muitos esperam nas eleições deste ano para o Parlamento Europeu - inclusivamente com uma maioria viável".



“Suscetível de sair o tiro pela culatra”

Mas para que isso aconteça explicam que os partidos tradicionais deverão abandonar a estratégia dupla, que parecem estar a adotar, através da aposta nas políticas de direita sobre a imigração e do enaltecimento dos sucessos da UE, pois é “suscetível que o tiro saia pela culatra", de acordo com a análise da opinião pública europeia. “Se os eleitores não acreditarem nas motivações (...) correm o risco de a verem como não autêntica - e de optarem pelo produto genuíno da extrema-direita em vez da cópia”, explicam.







Uma vez que “a migração não é tão central como muitos decisores políticos pensam” e que a promoção de uma narrativa do sucesso da UE pode ser contraproducente, visto que “os cidadãos europeus têm uma perceção negativa do historial de resposta da UE às crises”, nomeadamente à pandemia da covid-19, à crise climática e à guerra da Rússia na Ucrânia, e que pode vir a ser utilizado pelos partidos de extrema-direita.







No combate à pandemia da covid-19, por exemplo, só em Portugal (56 por cento) e em Espanha (42 por cento) – dos 12 países analisados - é que um grande número de eleitores considerou que a União Europeia teve um desempenho positivo.



Se não existisse, teria de ser inventada Segundo Leonard e Krastev, os partidos pró-UE devem apostar numa agenda alternativa e persuasiva, para defender uma Europa mais forte e mais orientada para a defesa, capaz de fazer face à agressão russa e à ameaça do regresso de Donald Trump ao poder nos Estados Unidos. “Perante a incerteza da política americana e a agressividade de Putin, os pró-europeus devem argumentar que estamos num momento em que, se a UE não existisse, teria de ser inventada”, defendem.









Nas próximas eleições europeias, os partidos tradicionais devem fazer uso das adversidades e utilizar um novo argumento geopolítico para a Europa, que “não tente mobilizar as pessoas por solidariedade com a Ucrânia”, mas “sim por uma preocupação com a soberania e a segurança europeias”, concluem.