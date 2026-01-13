"Ajuda está a caminho!" Donald Trump envia mensagem aos manifestantes do Irão

A porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros russo, Maria Zakharova, sugeriu que tal ação teria "consequências desastrosas" no Médio Oriente, "bem como para a segurança internacional global", numa clara advertência a Washington, numa clara advertência a Washington.



Trump anunciou segunda-feira a imposição de tarifas de 50 por cento sobre as importações americanas dos parceiros comerciais do Irão, decisão que Zakharova classificou como "chantagem".



"Rejeitamos veementemente as tentativas descaradas de chantagear os parceiros estrangeiros do Irão com o aumento das tarifas comerciais", referiu em comunicado.

Assassinos do povo iraniano

A Rússia faz eco da narrativa do governo iraniano, dizendo que os protestos são "artificialmente fomentados" e que "estão a diminuir".





Numa resposta à comunicação de Trump destat terça-feira, Ali Larijani, um conselheiro sénior do Líder Supremo do Irão, o Ayatollah Ali Khamenei, escreveu: "Anunciamos os nomes dos principais assassinos do povo iraniano: 1- Trump 2- Netanyahu."



Terça-feira, o boicote às comunicações imposto por Teerão em todo o país, foi aparentemente aligeirado, com iranianos a ser capazes de contactar familiares no exterior.

"Continuem", "a ajuda está a caminho", escreveu Donald Trump numa publicação na sua rede Truth Social, sem detalhar contudo pormenores exceto de animar os manifestantes a ocupar "instituições"."Patriotas iranianos,acrescentando que tinha "cancelado todas as reuniões com as autoridades iranianas até que cessem os assassinatos sem sentido de manifestantes"."MIGA!" conclcluiu, a sigla para 'Make Iran Great Again!', uma variação do seu próprio slogan.Moscovo reagiu de imediato, ainda antes de Teerão e alertou para a eventualidade de ataques diretos a alvos iranianos, que considerou "categoricamente inaceitáveis".