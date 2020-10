Alarme na Alemanha impõe quatro semanas de confinamento parcial. "Temos de agir e já", explica Merkel

, os encontros sociais privados ficarão limitados a dez pessoas de, no máximo, duas casas. Restaurantes, bares, teatros, cinemas, piscinas e ginásios vão ser encerrados e todos os concertos cancelados.Escolas, infantários, centros de dia e comércio, como lojas e cabeleireiros, irão manter-se em funcionamento "enquanto for possível" e com respeito das novas regras de higiene e de distanciamento social. A maioria das empresas continuará a laborar com escritórios e locais de trabalho abertos.Eventos desportivos poderão ter lugar, desde que sem espectadores. E. Aliás, as pernoitas em hotéis só estarão disponíveis em caso de viagens de negócio ou de trabalho.

As medidas foram acordadas durante uma vídeoconferência esta tarde, entre Merkel e os líderes dos 16 Estados alemães, alarmados com o alastramento da segunda vaga de contágios pelo SARS-CoV-2 e uma autêntica "emergência sanitária nacional".





O mês passado, a urgência do Governo central foi repudiada como exagero por alguns dos responsáveis estaduais e a chanceler foi mesmo acusada de alarmismo quando anunciou que o número de casos podia ultrapassar os 19 mil diários no Natal.Ao ritmo atual, essa meta deverá chegar muito mais cedo. Merkel disse aos seus pares que "

Descontrolo

A primeira vaga da pandemia de Covid-19 foi relativamente calma na Alemanha e o país registou então pouco mais de dez mil mortos. Agora, o descontrolo é total e o país bate recordes todos os dias.







O número de novos casos está a duplicar a cada semana, ao mesmo tempo que o número de camas UCI ocupadas multiplicou por dois em dez dias.

A chanceler garantiu que o sistema de saúde do país ainda está a conseguir reagir, mas acrescentou que, o que dificulta a perceção quanto às medidas mais eficazes a adotar.

O confinamento de quatro semanas é uma tentativa de quebrar as cadeias de infeção e achatar a curva de contágios, para permitir voltar a controlar a propagação do coronavírus.

"Esperamos que, ao fazer isto durante quatro semanas, consigamos deter esta progressão dramática, que tenhamos oportunidade de recuperar um pouco a segurança", afirmou o líder camarário da cidade de Berlim, Michael Mueller.A cidade está a ser afetada por um dos piores surtos de todo o país, que levou ao colapso do sistema de seguimento dos contágios. De tal forma queMueller disse que as medidas agora anunciadas marcam "um dia duro e amargo" para a Alemanha.Para meados de novembro está prevista uma nova reunião entre Angela Merkel e os responsáveis estaduais, para tomar o pulso ao confinamento parcial e avaliar a eficácia das medidas decididas esta quarta-feira.

Custos de milhares demilhões de euros

A economia alemã é a maior da Europa e o impacto de uma eventual paralisação fabril será sentido em todo o continente e não só. Muitas pequenas empresas e famílias alemãs estão ainda a sofrer os efeitos do primeiro confinamento e este novo encerramento, mesmo parcial, poderá ser devastador.Para o tornar mais aceitável,, como o pagamento às empresas com até 50 funcionários de 75 por cento dos seus lucros anuais referentes a novembro. Empresas maiores receberão 70 por cento.Artistas ou ajudantes de palco e outros profissionais livres irão ser contemplados com empréstimos de emergência e o Governo promete expandir um programa de liquidez já em vigor, para dar a muito pequenas empresas de até dez empregados acesso a empréstimos muito baratos.

O mês de confinamento parcial deverá custar aos cofres alemães entre sete e 10 mil milhões de euros.

Apesar de um apoio generalizado à necessidade de resposta à pandemia,, contra o que consideram a negligência com que estão a ser tratadas, com um sentido crescente de má gestão política do problema.A ministra da Cultura, Monika Grüttgers, já disse que os milhares de milhões de euros que têm estado a ser investidos na manutenção do setor artístico terão de ser consideravelmente aumentados.O ministro da Administração Interna,, de forma a garantir que as pessoas cumprem os limites impostos às reuniões.Nas ruas fala-se em "confinamento". O Governo alemão prefere usar a expressão "quebra onda" ao referir-se às novas medidas anunciadas.