Alemanha expulsa dois diplomatas russos após assassinato de separatista checheno

“Existem factos suficientes de que”, declarou esta quarta-feira o procurador federal da cidade de Karlsruhe, que lida com crimes contra o Estado alemão.





Apesar de estar em conflito com a Rússia há centenas de anos, a Chechénia é atualmente liderada por Ramzan Kadyrov, um antigo rebelde que é agora leal ao Presidente russo, Vladimir Putin.





O procurador acrescentou que o assassinato do checheno Zelimkhan Khangoshvili, considerado terrorista pelas autoridades russas, constitui “um ato da maior relevância para a segurança estatal”.

O Ministério dos Negócios Estrangeiros da Alemanha informou esta quarta-feira o embaixador russo em Berlim, Sergei Netschajew, que, salientando que o Kremlin se recusou a cooperar com as investigações ao assassinato.

Ministério da Defesa da Rússia alegadamente envolvido

Khangoshvili foi morto à luz do dia com um tiro na cabeça, em agosto deste ano, quando se encontrava no parque Kleiner Tiergarten, em Berlim. O antigo comandante rebelde da Chechénia tinha 40 anos e os serviços russos de inteligência classificaram-no como membro da organização terrorista “Emirado do Cáucaso”.Um homem foi detido logo após o assassinato, quando alegadamente foi visto a deitar ao rio uma bicicleta, uma arma e uma peruca, mas não deu informações significativas às autoridades. O crime continua a ser investigado.De acordo com o procurador federal alemão, o suspeito do crime viajou até à Alemanha com um passaporte russo sob o nome de Vadim Sokorov, apenas seis dias antes da morte de Khangoshvili.O homem terá voado com um visto de trabalho que o declarava como trabalhador de uma empresa de engenharia em São Petersburgo. A equipa de procuradores descobriu, porém, queMais tarde, especialistas forenses identificaram o suspeito como Vadim Krasikov, de 54 anos, natural do Cazaquistão e procurado pela morte de um homem de negócios russo em 2013.Ainda em agosto, um porta-voz russo garantiu que nem a Rússia nem quaisquer das suas autoridades tinham alguma coisa a ver com o crime.

Quem era Khangoshvili?

Zelimkhan Khangoshvili era nacional da Geórgia eno norte do Cáucaso entre 2001 e 2005. Era aliado do antigo Presidente da Chechénia, Aslan Maskhadov, que planeou a resistência chechena à Rússia e foi morto pelas forças especiais desse país.Khangoshvili foi para Berlim em 2015, depois de ter sobrevivido a uma tentativa de homicídio na capital da Geórgia, Tbilisi, eO assassínio de Khangoshvili aconteceu depois de vários separatistas chechenos que lutaram contra as forças russas também terem sido mortos.