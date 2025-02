Alemanha. Líder da CDU promete "nunca" cooperar com a extrema-direita da AfD

O principal candidato a chanceler alemão, Friedrich Merz, nas próximas eleições de 23 de fevereiro, disse estar confiante de que o seu partido União Democrata-Cristã (CDU) vai ganhar as eleições "com um resultado muito bom", muito à frente do segundo favorito nas sondagens, o Alternativa para a Alemanha (AfD). Durante um discurso combativo, na segunda-feira, em Berlim, o líder dos conservadores prometeu "nunca" cooperar com o partido da extrema-direita, que considerou ser o "adversário mais importante".