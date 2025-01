Alemanha. Parlamento chumba projeto-lei anti-imigração que uniu direita e extrema-direita

O líder da CDU, Friedrich Merz, avisou que a nova lei era necessária como resposta a várias mortes em espaços públicos por parte de imigrantes.Após a votação, a líder do partido de extrema-direita, Alice Weidel, deixou imediatamente críticas a Merz, acusando-o de não saber convencer os próprios membros do partido e que mostra que não apresenta capacidade para ser o novo Chanceller.O resultado desta sexta-feira no Bundestag também foi utilizado pela líder do AfD para dizer ao povo alemão que apenas o partido de extrema-direita está habilitado a apresentar uma mudança radical nas políticas de migração., um número que inclui metade dos apoiantes de Olaf Scholz, atual Chanceller.A lei anti-imigração foi chumbada no Bundestag com 350 votos contra, 338 a favor e com cinco abstenções.

“A lei foi rejeitada”, anunciou Petra Pau, a vice-presidente do Bundestag. Merz, por sua vez, disse que a votação mostra “clareza” e que esperava um resultado diferente.





(c/ agências)