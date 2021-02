Alemanha regista 394 mortos e 9.997 contágios nas últimas 24 horas

Na sexta-feira da semana passada morreram 508 pessoas de covid-19 e registaram-se 9.113 infeções.

No conjunto da Alemanha, a incidência acumulada em sete dias sobe a 63 novos casos por cada 100 mil habitantes.

A incidência acumulada na quinta-feira era de 61,7 e na passada sexta-feira foi de 56,8.

O fator semanal de reprodução (R) está em 1,05, o que implica que cada 100 infetados contagia em média 105 pessoas.

"A baixa do número de casos diários desde meados de janeiro de 2021 já não tem, atualmente, continuidade. Mas, o fator semanal de reprodução situa-se em torno de 01. Devido à presença de novas variantes do vírus existe um risco elevado de um novo aumento de contágios", assinala o RKI no último relatório diário.

A Alemanha contabiliza 69.519 mortos e 2.424.684 casos desde o início da pandemia, no ano passado.

O RKI estima que os casos ativos ascendem hoje a 119.400.

O número de pacientes com covid-19 nas unidades de cuidados intensivos ascendia na quinta-feira a 2.898 - menos 57 num dia - dos quais 1.707 necessitam de respiração assistida, segundo dados da Associação Interdisciplinar Alemã de Cuidados Intensivos e de Medicina de Urgência.

Nas últimas 24 horas registaram-se 393 novos internamentos com covid-19 nas unidades de cuidados intensivos e 450 saíram dos cuidados intensivos: 121 morreram.

Desde o passado dia 26 de dezembro, o número de pessoas que já receberam pelo menos a primeira dose da vacina - dos três compostos disponíveis no país - ascende a 3.633.282 sendo que 1.910.863 pessoas já foram inoculadas com as duas doses.