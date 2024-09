Alta tensão no primeiro frente-a-frente entre Donald Trump e Kamala Harris

A democrata e o republicano entraram em confronto, em temas como a imigração, o aborto, ou a invasão do capitólio.Os temas internacionais também estiveram em destaque, em particular, as guerras na Ucrânia e no Médio Oriente.Kamala afirmou que Trump é amigo de ditadores.Quanto a Trump acusou a adversária de odiar Israel.Ideias fortes num debate acompanhado pela jornalista Camila Vidal.Os temas internacionais em destaque no debate que decorreu esta madrugada, entre Donald Trump e Kamala Harris.Na leitura do comentador de Assuntos Internacionais da A1, Bernardo Pires de Lima, os dois candidatos focaram-se na defesa de propostas e valores, que já eram expectáveis.