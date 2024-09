Trump e Kamala em choque em temas como imigração ou aborto

Esta madrugada, no frente-a-frente com Kamala Harris, na televisão ABC News, o candidato republicano recorreu a argumentos falsos, para acusar a administração democrata de ter deixado entrar nos Estados Unidos milhões de criminosos.O debate entre os dois candidatos à presidência dos Estados Unidos também ficou marcado pelas questões internacionais, como as guerras na Ucrânia e no Médio Oriente.O comentador de Política Internacional da A1, Bernardo Pires de Lima, explica que Kamala Harris falou mais para os indecisos.Já Donald Trump continua a focar-se no seu eleitorado, os republicanos.Entretanto, nos Estados Unidos, a estrela da pop Taylor Swifft declarou apoio a Kamala Harris.Através de uma publicação na rede social Instagram, onde tem mais de 280 milhões de seguidores, a cantora disse estar ao lado da candidata democrata e criticou Trump, por ter partilhado conteúdos gerados por IA, sugerindo que Taylor Switf o apoiava.A verdade é que a artista apoia publicamente Kamala Harris.