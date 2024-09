Campanha de Kamala Harris pede segundo debate contra Trump

"Sob luzes brilhantes, o povo americano pôde ver a escolha que enfrentará neste outono nas urnas: entre seguir em frente com Kamala Harris ou voltar atrás com Trump. Foi isso que eles viram esta noite e o que devem ver num segundo debate em outubro", disse a presidente da campanha democrata, Jen O`Malley Dillon, em comunicado.



"A vice-presidente Harris está pronta para um segundo debate. Donald Trump está?", questionou.



Na sala de imprensa logo após o debate de terça-feira, Trump não se comprometeu com mais debates, advogando que a vice-presidente só esta a pedir outro frente-a-frente porque "perdeu".



"A razão pela qual você faz um segundo debate é se você perder, e eles perderam", disse Trump ao apresentador da Fox News Sean Hannity.



"Mas eu vou pensar sobre isso", acrescentou, sobre a possibilidade de um segundo confronto com a candidata democrata.



O candidato republicano admitiu ainda estar "muito feliz com o resultado" da sua prestação.



"Simplesmente senti que tivemos uma ótima noite", indicou o ex-presidente, considerando que este foi o seu "melhor debate".



O debate histórico de terça-feira foi o primeiro entre Donald Trump e Kamala Harris e começou com um raro aperto de mãos, iniciado pela vice-presidente, que se apresentou pelo nome, num lembrete de que esta é a primeira vez que os dois políticos se encontram pessoalmente. É também o primeiro aperto de mãos num debate presidencial desde 2016.



Sediado pela rede ABC News, o debate decorreu no National Constitution Center, em Filadélfia, e foi regido pelas mesmas regras que foram ditadas para o histórico debate de junho entre Trump e o atual Presidente e ex-candidato democrata, Joe Biden, que acabou por desistir da corrida após um fraco desempenho nesse confronto.



Os jornalistas da ABC News David Muir e Linsey Davis moderaram o debate - o único agendado até ao momento entre Donald Trump e Kamala Harris, pelo que poderá ser a primeira e única vez que os eleitores verão os dois políticos num frente-a-frente antes da eleição geral.