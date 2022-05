Amazon vai reembolsar funcionárias que viajem para fazer abortos

a contornar as leis mais restritivas para a realização de abortos em vários Estados norte-americanos. É o caso da empresa de serviços financeiros Citigroup e do site de avaliação de estabelecimentos comerciais Yelp, que adotaram medidas semelhantes.



A decisão é um reflexo da vontade das empresas de reterem e atraírem trabalhadores em locais onde as novas leis do aborto podem afetar a qualidade de vida e a saúde dos habitantes, como acontece no Estado conservador do Texas.



No caso da Amazon, a recém-instituída regalia tem efeitos retroativos a 1 de janeiro deste ano e pode ser aplicada quando o procedimento médico em questão não esteja disponível num raio de 161 quilómetros da residência do trabalhador e não possa ser realizado virtualmente.



A medida aplica-se tanto aos trabalhadores como aos seus dependentes que estejam cobertos pelo seguro de saúde da empresa. Consideram-se trabalhadores da Amazon tanto os funcionários de escritório, como os de armazéns.



A notícia chega, porém, num momento agridoce para a gigante do comércio online. Na segunda-feira, a Amazon parou de pagar as baixas aos funcionários diagnosticados com covid-19, deixando-os, em vez disso, ter cinco dias de licença sem vencimento.



Na segunda-feira, os trabalhadores de um armazém da Amazon em Nova Iorque votaram na segunda volta para a criação de um sindicato, mas o resultado deixou a desejar: 62 por cento dos funcionários (o equivalente a 618 votos) votaram contra a criação desse sindicato.

A Amazon junta-se, assim, a outras empresas que têm ajudado os seus empregados. É o caso da empresa de serviços financeiros Citigroup e dode avaliação de estabelecimentos comerciais Yelp, que adotaram medidas semelhantes.A decisão é um reflexo da vontade das empresas de reterem e atraírem trabalhadores em locais onde as novas leis do aborto podem afetar a qualidade de vida e a saúde dos habitantes, como acontece no Estado conservador do Texas.No caso da Amazon, a recém-instituída regalia tem efeitos retroativos a 1 de janeiro deste ano e pode ser aplicadae não possa ser realizado virtualmente.A medida aplica-se tanto aos trabalhadores como aos seus dependentes que estejam cobertos pelo seguro de saúde da empresa. Consideram-se trabalhadores da Amazon tanto os funcionários de escritório, como os de armazéns.A notícia chega, porém, num momento agridoce para a gigante do comércio. Na segunda-feira,, deixando-os, em vez disso, ter cinco dias de licença sem vencimento.Na segunda-feira, os trabalhadores de um armazém da Amazon em Nova Iorque votaram na segunda volta para a criação de um sindicato, mas o resultado deixou a desejar: 62 por cento dos funcionários (o equivalente a 618 votos) votaram contra a criação desse sindicato. Joe Biden diz estar pronto para proteger direito ao aborto

Os esforços movidos pela Amazon e por outras empresas para ajudar as trabalhadoras a interromperem gravidezes indesejadas chegam pouco depois da divulgação de um rascunho do Supremo Tribunal dos Estados Unidos, no qual é proposto reverter a decisão conhecida por Roe vs. Wade (caso judicial que levou o Supremo norte-americano a reconhecer o direito ao aborto).



Caso se confirme a revogação do Roe vs. Wade, cerca de duas dúzias de Estados, incluindo Oklahoma e Alabama, têm já preparadas leis destinadas a limitar o acesso das mulheres ao aborto.



Esta terça-feira, o presidente dos Estados Unidos garantiu estar pronto para proteger o direito ao aborto e disse não saber se o rascunho do Supremo Tribunal era genuíno nem se refletia uma decisão final.



“Acredito que o direito da mulher à escolha é fundamental”, declarou Joe Biden, acrescentando que, se o Roe vs. Wade for derrubado, caberá aos Governos de cada Estado a missão de proteger as mulheres.



Por essa razão, o líder aconselhou os eleitores a votarem em funcionários pró-escolha nas eleições intercalares de novembro, nas quais serão eleitos os funcionários públicos federais.



“No nível federal, precisaremos de mais senadores pró-escolha e uma maioria pró-escolha na Câmara para adotar uma legislação que codifique o caso Roe vs. Wade, que trabalharei para aprovar e sancionar”, declarou Biden. Os esforços movidos pela Amazon e por outras empresas para ajudar as trabalhadoras a interromperem gravidezes indesejadas chegam pouco depois da divulgação de um rascunho do Supremo Tribunal dos Estados Unidos, n(caso judicial que levou o Supremo norte-americano a reconhecer o direito ao aborto).Caso se confirme a revogação do Roe vs. Wade, cerca de duas dúzias de Estados, incluindo Oklahoma e Alabama, têm já preparadas leis destinadas a limitar o acesso das mulheres ao aborto.Esta terça-feira, o presidente dos Estados Unidos garantiu estar pronto para proteger o direito ao aborto e disse não saber se o rascunho do Supremo Tribunal era genuíno nem se refletia uma decisão final., acrescentando que, se o Roe vs. Wade for derrubado, caberá aos Governos de cada Estado a missão de proteger as mulheres.Por essa razão, o líder aconselhou os eleitores a votarem em funcionários pró-escolha nas eleições intercalares de novembro, nas quais serão eleitos os funcionários públicos federais.“No nível federal,para adotar uma legislação que codifique o caso Roe vs. Wade, que trabalharei para aprovar e sancionar”, declarou Biden.