Ameaça da variante Delta e esforços de coordenação no Conselho Europeu

Um dos aspetos a analisar entre os líderes políticos são eventuais obstáculos que ainda subsistam relacionados com o direito à livre circulação em toda a União Europeia, como salienta a correspondente da Antena 1 na Bélgica, Andrea Neves.



O Conselho Europeu decorre hoje e amanhã e vai também perspetivar a recuperação económica, as políticas de migração e ainda discutir as relações do bloco comunitário com a Rússia e a Turquia.