No 10º aniversário, o Terra Europa conversou com alguns eurodeputados que acompanharam o momento que abriu caminho para o conflito armado que se vive na Ucrânia. Acusam a União Europeia de, na altura, encarar o poder russo com ingenuidade, e criticam a inutilidade das sanções agora impostas à Rússia, pela invasão à Ucrânia.