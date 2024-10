Anne Applebaum. Historiadora entrevistada na Janela Global da RTP3

Autocracia, Inc, explicando como os ditadores pretendem, conjuntamente, mudar o mundo ao minar e até mesmo derrotar as democracias. Pode ser vista a partir das 22h30 na RTP3.



Editora da revista The Economist, integrou o conselho editorial do diário norte-americano The Washington Post, de 2002 a 2006, além da revista Slate. Nesta entrevista, a historiadora aborda o tema do seu último livro,, explicando como os ditadores pretendem, conjuntamente, mudar o mundo ao minar e até mesmo derrotar as democracias.Editora da revista, integrou o conselho editorial do diário norte-americano, de 2002 a 2006, além da revista Anne Applebaum destaca-se no tratamento de temas relacionados com o desenvolvimento da sociedade civil na Europa oriental e central.





Foi ainda editora da publicação The Spectator e colunista dos britânicos Daily Telegraph e Sunday Telegraph. Escreveu ainda para The Independent.



Na Economist, cobriu momentos históricos na Europa de leste, antes e após a queda do Muro de Berlim, em 1989.









Foi ainda editora da publicaçãoe colunista dos britânicos. Escreveu ainda paraNa