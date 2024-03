O primeiro-ministro cessante, António Costa, despediu-se esta sexta-feira "com algum orgulho", pelo percurso dos últimos oito anos, quer pela evolução orçamental do país quer pela estabilidade política. No final do seu último Conselho Europeu, em Bruxelas, enquanto líder do Governo, destacou "as palavras elogiosas" que escutou nesta última reunião e as "boas relações" que Portugal tem tido com os restantes Estados-membros.