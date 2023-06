António Costa em Angola. Assinados 13 instrumentos de reforço da cooperação

Para além do encontro com o presidente angolano, estão também previstos encontros políticos institucionais com empresários e com a comunidade portuguesa.



A visita serve para reforçar as relações bilaterais entre os dois países a nível político, económico e cultural com valorização de áreas como a engenharia e construção, o agroalimentar, a energia e o turismo.