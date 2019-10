António Costa espera que Boris Johnson consiga a maioria para aceitar acordo feito com a UE

Foto: Reuters

Todos os membros da União Europeia e respetiva Comissão deram luz verde e acertaram o acordo apresentado por Boris Johnson para uma saída do Reino Unido sem problemas.

Um acordo que do ponto de vista do primeiro-ministro português satisfaz todas as partes. Mas ainda falta o Parlamento britânico prenunciar-se sobre o que foi acordado em Bruxelas.



No ar paira alguma incerteza isto porque, em Inglaterra, há vontade política de haver eleições.



António Costa compreende mas afirma a que não podemos ficar reféns de uma matéria que em nada tem a ver com a União Europeia.