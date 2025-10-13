António Guterres diz-se confortado pela libertação dos reféns

Em comunicado, António Guterres exortou todas as partes a manterem o "ímpeto e a honrarem os compromissos" no âmbito do cessar-fogo para pôr fim ao que considerou "pesadelo" em Gaza.

António Guterres frisou que está confortado pelos reféns que recuperaram hoje a liberdade, após o "imenso sofrimento" que aguentaram. O secretário-geral da ONU participa na Cimeira de Gaza hoje em Sharm el-Sheikh, Egito.

O Hamas libertou hoje todos os 20 reféns vivos mantidos em Gaza, sendo que sete dos reféns foram libertados ao início da manhã, enquanto os restantes 13 foram libertados algumas horas depois.

Os 20 reféns, todos homens, reuniram-se com os familiares e vão ser depois ser submetidos a exames médicos.

Os corpos dos restantes 28 reféns mortos também devem ser entregues como parte do acordo, embora o momento da entrega ainda não tenha sido divulgado.