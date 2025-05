António Guterres expressa desejo de "paz duradoura" entre Índia e Paquistão

Também Teerão aplaudiu o anúncio de cessar-fogo.





Contudo, a Índia confirmou depois que o tratado de partilha de água entre os dois países continuava suspenso, o que pode levar Islamabad a reagir.





Precisamente, e já durante a noite de sábado registaram-se explosões na cidade de Srinagar, na Caxemira indiana, disse Omar Abdullah, ministro-chefe do território federal, numa publicação no X. "O que raio aconteceu ao cessar-fogo? Ouviram-se explosões em Srinagar", publicou Abdullah, insinuando que o Paquistão poderá ter violado as tréguas.





"O secretário-geral congratula-se com o acordo de cessar-fogo entre a Índia e o Paquistão como um passo positivo para pôr fim às atuais hostilidades e reduzir as tensões.entre os dois países", afirmou o seu porta-voz em comunicado.A esperança de Guterres foi expressa igualmente por diversas capitais mundiais.Índia e Paquistão são ambos potências nucleares, levantando receios que o conflito assuma contornos extremamente graves.O presidente norte-americano, Donald Trump, anunciou esta tarde um cessar-fogo total e imediato entre as duas potências nucleares, o que foi rapidamente confirmado.De acordo com o secretário do Ministério indiano dos Negócios Estrangeiros, Vikram Misri,A Índia lançou ataques com mísseis em solo paquistanês na quarta-feira, em retaliação pelo ataque de 22 de abril na Caxemira controlada pela Índia.O Paquistão retaliou imediatamente, e os dois países trocaram ataques com mísseis, fogo de artilharia e ataques de drones até ao acordo anunciado no sábado.A Índia acusa o Paquistão de apoiar o grupo jihadista suspeito de matar 26 civis na cidade turística de Pahalgam, uma acusação que Islamabad nega veementemente.