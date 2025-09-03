Ao lado de Putin e Kim. Xi Jinping diz que o mundo enfrenta "paz ou guerra"



Num discurso breve, Xi recordou as vítimas da Segunda Guerra Mundial (1939-1945) e apelou à erradicação das causas da guerra, para evitar a repetição da História, num momento de crescentes tensões geopolíticas e desafios à ordem internacional do pós-guerra.



Sentado entre Putin e Kim, na galeria de honra, Xi conversou repetidamente com os dois líderes enquanto milhares de soldados e equipamento desfilavam à sua frente. Foi a primeira vez que o trio apareceu junto em público.



Entre os outros convidados estavam o presidente iraniano Masoud Pezeshkian e o chefe da junta militar de Myanmar, Min Aung Hlaing.





Nenhum líder ocidental de relevo marcou presença no desfile. Kim foi acompanhado pela filha, Kim Ju-ae, que os serviços de informação sul-coreanos consideram a sua mais provável sucessora, embora não tenha sido vista ao seu lado no desfile. A última vez que um líder norte-coreano assistiu a um desfile chinês foi há 66 anos.

Os presidentes da Rússia, Vladimir Putin, e da Coreia do Norte, Kim Jong-un, reuniram-se em Pequim para conversações bilaterais.

Na intervenção, Xi não mencionou os Estados Unidos, mas agradeceu o apoio dos países estrangeiros que ajudaram a China na resistência contra a invasão japonesa.

Taiwan, governada democraticamente, pediu à população que não comparecesse no desfile, alertando que a presença poderia reforçar as reivindicações territoriais de Pequim. Taiwan não celebra a paz com o cano de uma arma, disse o seu presidente, Lai Ching-te, na quarta-feira, numa crítica mordaz ao evento.





”, disse Xi a uma multidão de mais de 50 mil espectadores na Praça Tiananmen, acrescentando que o povo chinês "está firmemente do lado certo da história".“O rejuvenescimento da nação chinesa é imparável e a nobre causa da paz e do desenvolvimento da humanidade triunfará certamente”, acrescentou Xi.: “O povo chinês é um povo que não teme a violência, é autossuficiente e forte”, disse.”, sublinhou.A cerimónia começou com uma salva de 80 tiros de artilharia e a execução do hino nacional, “Marcha dos Voluntários”, composto em 1935 durante a resistência à invasão japonesa.Helicópteros que transportavam grandes faixas e caças transmitiram informações durante uma demonstração de 70 minutos que culminou com a libertação de 80 mil aves da "paz".Isto incluía mísseis hipersónicos concebidos para destruir navios no mar. Estas armas são de particular preocupação para a Marinha dos EUA, que patrulha o Pacífico Ocidental a partir do seu quartel-general da 7ª Frota, no Japão.Estavam também em exposiçãosubaquáticos, incluindo o AJX002 e um novo míssil balístico intercontinental, o DF-61, que, segundo a China, poderia transportar ogivas nucleares para alvos distantes., incluindo o indonésio Prabowo Subianto, que fez uma aparição surpresa apesar dos protestos generalizados no país.Numa receção sumptuosa após o desfile no Grande Salão do Povo, Xi disse aos seus convidados que a humanidade não deve regressar à "lei da selva".O encontro decorreu na casa de hóspedes de Diaoyutai, após uma receção oficial, tendo os dois líderes viajado juntos até ao local das negociações no mesmo automóvel, segundo o Kremlin.A presença de Putin em Pequim ocorreu numa altura em que a Rússia lançou um amplo ataque aéreo noturno contra a Ucrânia, ferindo pelo menos quatro pessoas e levando a Polónia a enviar aviões de defesa.", afirmou o presidente norte-americano numa publicação dirigida a Xi no Truth Social, no início do evento. Destacou ainda o papel dos EUA em ajudar a China a garantir a sua independência do Japão durante a Segunda Guerra Mundial.Trump tinha dito anteriormente aos jornalistas que não via o desfile como um desafio aos Estados Unidos. O, acrescentando que as duas principais economias da Ásia estavam a construir "relações construtivas".