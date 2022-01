Apesar da pandemia. Downing Street tinha festas todas as semanas

De acordo com a imprensa, Boris Johnson assistiu a algumas destas chamadas "sextas-feiras de vinho" e terá mesmo incentivado os funcionários a descontrair e a investirem num frigorífico para manter fresca a cerveja e o vinho.



O jornal revela duas fotografias, uma com o momento da entrega do frigorífico e outra já com o aparelho instalado numa sala de Downing Street.



Apesar das regras severas impostas pelo executivo aos britânicos, pelo menos 50 colaboradores do primeiro ministro teriam marcado nas agendas eletrónicas o evento "sextas-feiras à hora do vinho", entre as quatro e as sete da tarde.



Muitas das festas ter-se-ão arrastado até de madrugada.