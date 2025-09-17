Aponta o dedo a Putin. Viúva de Navalny afirma que opositor russo foi envenenado

Yulia acusou repetidamente a Rússia de o matar, uma alegação que o Kremlin rejeita como absurda.





No vídeo, a viúva esclarece que "em fevereiro de 2024, conseguimos obter e transferir com segurança amostras biológicas de Alexei para o estrangeiro" e "laboratórios em pelo menos dois países testaram estas amostras de forma independente".

Em 2024, Yulia já tinha desmentido as informações dos investigadores russos de que Navalny tinha morrido de "uma combinação de doenças".

"Parem de apaziguar Putin por 'considerações' mais elevadas. Não podem apaziguá-lo. Enquanto permanecerem em silêncio, ele não para", alertou.







