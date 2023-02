Após visita de Zelensky à Europa. Rússia intensifica ataques aéreos e faz soar sirenes em toda a Ucrânia

As forças russas intensificaram os ataques na Ucrânia durante a madrugada desta sexta-feira, um dia após a visita do presidente ucraniano a Bruxelas, onde participou numa cimeira extraordinária da União Europeia.As forças russas lançaram ainda "sete drones Shahed” contra pontos estratégicos na Ucrânia."O inimigo [Rússia] atingiu cidades e infraestruturas essenciais na Ucrânia", refere o Exército de Kiev em comunicado. Até ao momento desconhecem-se dados sobre eventuais vítimas destes ataques.

Cândida Pinto e David Araújo, enviados especiais da RTP à Ucrânia



A operadora de rede elétrica da Ucrânia, Ukrenergo, disse que várias instalações no leste, sul e oeste da Ucrânia foram atingidas, causando interrupção no fornecimento de energia.A cidade de Zaporizhzhia abriga a maior central nuclear da Europa, que permanece nas mãos da Rússia.

Nuno Amaral, enviado especial da Antena 1 à Ucrânia

"A defesa aérea está atualmente ativa na zona [Kiev], de acordo com a administração militar", indica a publicação Kyiv Independent através da rede social Twitter.Em Kharkiv, as autoridades ainda estão a tentar obter informações sobre eventuais vítimas e a escala da destruição, com o autarca Ihor Terekhov a dizer que pode haver interrupções no aquecimento e no fornecimento de eletricidade e água.

Sirenes ouvidas em toda a Ucrânia

Air raid alert all over Ukraine.



Threats of a massive Russian rocket attack.



All in Ukraine advised to stay in shelters.#RussiaIsATerroristState pic.twitter.com/OueHVEY7xu — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) February 10, 2023

A escalada dos ataques fez soar as sirenes por todo o país durante a manhã desta sexta-feira.As autoridades locais pediram aos civis que se abrigassem, alertando para possíveis novos ataques."Por favor, não ignorem as sirenes de ataque aéreo e dirijam-se para os abrigos", apelou.O assessor do ministro da Administração Interna da Ucrânia, Anton Gerashchenko, também alertou no Twitter para “ameaças de um ataque maciço comrussos”.A escalada acontece depois de o presidente ucraniano ter visitado várias cidades europeias nos últimos dias. Na quinta-feira, Volodymyr Zelensky esteve em Bruxelas onde participou numa cimeira extraordinária entre chefes de Estado e de Governo da União Europeia e discursou no Conselho Europeu.Na quinta-feira, Zelensky avançou que alguns líderes europeus mostraram-se disponíveis para oferecer aviões de guerra à Ucrânia.

Kiev tem ampliado os apelos por mais armamento à medida que espera que Moscovo intensifique a sua ofensiva no aniversário da invasão, a 24 de fevereiro. Kiev diz mesmo que Moscovo já começou a grande ofensiva.