Costa e o pedido ucraniano de aviões. "Não podemos dispensar os equipamentos que temos"

O presidente ucraniano marcou presença na cimeira extraordinária de chefes de Estado e de governo em Bruxelas.



Nas últimas semanas, Zelensky tem insistido sobre a necessidade de o país receber, urgentemente, aviões de combate. E, perante os líderes dos 27, reiterou o pedido.



Esta madrugada, na conferência de imprensa no final do encontro, o primeiro-ministro português reafirmou que Portugal não tem aviões militares para dispensar a Kiev.



"Da nossa parte não se trata de uma questão de linha vermelha", afirmou António Costa.



No entanto, o primeiro-ministro português afirmou que "a frota que Portugal tem está empenhada em diferentes missões de soberania nacional e garantia da integridade do território, missões de interceção" e também os compromissos com a Organização do Tratado do Atlântico Norte (NATO)". "Vamos ter agora uma missão de policiamento do espaço aéreo da Lituânia e esse é um compromisso com a NATO, por isso é uma área onde não podemos dispensar os equipamentos que temos", completou o primeiro-ministro.

Adesão da Ucrânia à UE



A cimeira "foi dominada" pela presença de Zelensky, que António Costa considerou ser "muito importante" não só para "reafirmar a condenação desta guerra injustificada", mas também para alinhavar o "conjunto de requisitos que a Ucrânia necessita de preencher" para alicerçar a adesão à União Europeia. Depois de quatro encontros multilaterais entre os 27 e o presidente da Ucrânia, que perduraram por cerca de quatro horas, António Costa reconheceu que há "uma grande proximidade de posições" entre a União Europeia e o país que está a tentar vencer um conflito que a Rússia iniciou há quase um ano.





O primeiro-ministro português recordou que “quanto ao processo de adesão é um calendário normal e que está definido de acordo com as regras”.



António Costa frisou ainda que vários Estados-membros, entre os quais Portugal, estão a dar “apoio técnico em todo o processo de adesão”.



“O Conselho reconheceu expressamente o esforço que a Ucrânia tem vindo a fazer para poder cumprir os critérios”.

Fundos comunitários

Não foi só a adesão da Ucrânia e o envio de tanques e aviões de guerra para Kiev que estiveram em cima da mesa do Conselho Europeu. Os líderes dos 27 chegaram também a um acordo para que os fundos comunitários, já existentes, possam ser utilizados na promoção da competitividade, enquanto não se avança com um fundo soberano.



António Costa congratulou-se com o acordo e explicou que em cima da mesa estavam “duas linhas de trabalho que foram definidas: a agilização de ajudas de Estado e a flexibilização de fundos comunitários, considerando Portugal que esta segunda é uma boa solução enquanto não é instituído um novo fundo soberano”.



“A competitividade da economia europeia e das empresas, perante a subida muito significativa dos preços, designadamente da energia, e também as medidas adotadas pelos Estados Unidos para responder à crise inflacionária", acrescentou.







Recordando que a Comissão Europeia está mandatada para apresentar a meio do ano a proposta de um fundo soberano, Costa apontou que aquilo que foi aprovado agora foi uma ideia que Portugal já tinha defendido, no sentido de que, "enquanto se discute e não se discute a criação de um novo fundo, que como já se sabe é um tema que raramente é pacífico na sala", os Estados-membros possam utilizar meios financeiros já existentes.



Nesse sentido, os 27 acordaram que se possa recorrer a "um fundo que existe, que é o REPowerEU”, o plano adotado pela União Europeia para reduzir rapidamente a dependência dos combustíveis fósseis russos, bem como a "recursos que também já existem, desde logo as verbas não utilizadas dos empréstimos dos Planos de Recuperação e Resiliência" (PRR), além da flexibilização no "acesso a outro tipo de fundos, designadamente fundos estruturais".



Para o chefe do Governo, tal é positivo, pois assim não é preciso "estar à espera que exista o fundo soberano para fazer o que é necessário fazer, mas também sem retirar de cima da mesa um fundo que é necessário", e lembrou, a propósito, que a própria presidente da Comissão admitiu recentemente que "não há uma política industrial comum que não seja financiada por fundos comuns".



"Mas, como sabemos, esse é sempre um percurso que leva tempo e, portanto, temos de ter medidas que, entretanto, preencham o tempo", disse.