Foto: JJ Guillen - EPA

Logo que seja publicada no Boletim Oficial do Estado, entra em vigor e tem efeitos imediatos para as mais de 300 pessoas que estiveram envolvidas no processo independentista da Catalunha - entre as quais Carles Puigdemont, atualmente exilado na Bélgica.



Reportagem da correspondente da RTP em Espanha, Ana Romeu.