Aquarius solicita porto seguro para desembarcar 141 migrantes

RTP13 Ago, 2018, 11:36 / atualizado em 13 Ago, 2018, 11:51 | Mundo

"O que é de extrema importância é que os sobreviventes sejam levados para um local de segurança sem demora, onde as necessidades básicas possam ser atendidas e onde possam estar protegidos contra abusos", disse Nick Romaniuk, Coordenador de Busca e Resgate da SOS Méditerranée.





Após os resgates de sexta-feira, as organizações Médicos Sem Fronteiras (MSF) e a SOS Méditerranée disseram que entraram em contato com autoridades na Itália, Malta, Tunísia e Líbia. No entanto, foi negado um lugar para desembarcar.







📌Les autorités maritimes maltaises et italiennes ns ont informés qu'elles n'indiqueraient pas de lieu sûr à l'#Aquarius pr débarquer les 141 rescapés. Le navire a dc atteint une position de stand-by à équidistance de #Malte et de #Italie et attend qu'un lieu sûr lui soit assigné pic.twitter.com/lciuwMw0om — SOS MEDITERRANEE France (@SOSMedFrance) 13 de agosto de 2018

O Aquarius é um dos dois únicos navios de busca e assistência humanitária que restam no Mediterrâneo Central O Centro de Coordenação de Resgate Conjunto da Líbia (JRCC) declarou que não forneceria ao Aquarius "um lugar seguro e instruiu o navio a solicitar um outro centro de coordenação de resgates". O Centro de Coordenação de Resgate Conjunto da Líbia (JRCC) declarou que não forneceria ao Aquarius "um lugar seguro e instruiu o navio a solicitar um outro centro de coordenação de resgates".



"Estamos a seguir as instruções do JRCC e entraremos em contato com outros RCCs para um local de segurança para desembarcar as pessoas resgatadas que temos a bordo", declarou Romaniuk.





As organizações não-governamentais disseram que a Europa estava cada vez mais a colocar a coordenação dos resgates nas mãos das autoridades líbias. No entanto, segundo os MSF , “a Líbia não é reconhecida como um local de segurança”.

Falta de assistência



As organizações pediram assistência humanitária para as pessoas a bordo, entre as quais estão 67 menores desacompanhados. As restantes seis crianças viajam com pelo menos um familiar.

Embora a condição médica dos resgatados esteja estável por enquanto, alguns estão muito fracos e desnutridos. Muitos relatam que foram detidos em condições desumanas na Líbia.





Segundo as organizações, antes de serem resgatadas pelo Aquarius, as pessoas a bordo relataram ter encontrado cinco navios que não ofereceram assistência.







A proibição de desembarque de navios de resgate na Itália impediu as tripulações de ajudar os migrantes em perigo.



Num tweet publicado esta manhã, o ministro italiano do Interior, Matteo Salvini, refere que o navio Aquarius é de "propriedade alemã, fretado por uma ONG francesa, com tripulação estrangeira, em águas maltesas, com bandeira de Gibraltar". "Pode ir para onde quiser, mas não para Itália!", acrescentou o responsável do Governo italiano.







"As políticas destinadas a impedir que as pessoas cheguem à Europa a qualquer custo estão a resultar em mais sofrimento e a forlçar os que já estão vulneráveis ​​a fazer viagens ainda mais arriscadas para a segurança", disse Aloys Vimard, coordenador do projeto dos MSF a bordo do Aquarius.