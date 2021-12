Arcebispo sul-africano e Nobel da Paz Desmond Tutu morre aos 90

Num comunicado emitido, o Presidente confirma o falecimento e enviou as condolências à família.







Carismático, inspirador, a consciência moral de um país como a África do Sul, o arcebispo emérito da Cidade do Cabo Desmond Tutu morreu hoje aos 90 anos.



O sorriso é visível na grande maioria das fotografias do prémio Nobel da Paz 1984, talvez porque Desmond Tutu era um otimista inabalável.



"A esperança é ser capaz de ver que existe luz apesar de toda a escuridão", declarou e podia mostrar a sua vida na sociedade segregada do 'apartheid' como exemplo.



Desmond Mpilo Tutu nasceu a 07 de outubro de 1931 em Klerksdorp, o segundo filho de um professor primário e de uma cozinheira, e aos 12 anos mudou-se com a família para Joanesburgo.





Vamos conhecer melhor o arcebispo emérito da Cidade do Cabo Desmond Tutu, com a jornalista Cláudia Godinho.