Arecibo. Famoso radiotelescópio de Porto Rico vai encerrar

O famoso telescópio do Observatório de Arecibo, que contribuiu para a investigação de planetas, asteróides e vida extraterrestre, além de ter suportado furacões, chuva, humidade e fortes terremotos, está a colapsar e, por isso, terá de fechar.

Após se terem partido dois cabos de sustentação, os engenheiros responsáveis pelo telescópio concluíram que mesmo um eventual arranjo podia pôr em risco a segurança dos funcionários e dos restantes equipamentos do Observatório.







Localizado no município de Arecibo, em Porto Rico, o radiotelescópio foi construído no início da década de 1960 e entrou para a história dez anos depois, ao ser usado para enviar uma mensagem a civilizações alienígenas, em 1974. Mas em agosto de 2020, um dos cabos secundários partiu-se e caiu sobre o prato refletor, suspenso por esses cabos, deixando uma parte da estrutura partida.



As atividades no observatório foram interrompidas nessa altura, mas no início de novembro partiu-se outro cabo e abrindo um novo buraco no prato refletor e danificando cabos próximos, embora os engenheiros responsáveis já estivessem a preparar um plano para reconstruir e preservar a estrutura danificada.





"A NSF concluiu que este dano recente no telescópio de 305 metros não pode ser resolvido sem pôr em risco a vida e a segurança das equipas de trabalho e dos funcionários", disse Sean Jones, diretor assistente do Diretório de Ciências Matemáticas e Físicas da NSF, esta quinta-feira à Reuters.



"A NSF decidiu iniciar o processo de planeamento para uma desativação controlada do telescópio de 305 metros", anunciou ainda Jones, que acrescentou que ainda não foram identificadas as causas para a danificação dos cabos e consequente destruição da estrutura.





Estes cabos sustentam uma plataforma - o prato refletor - de 900 toneladas que fica suspensa sobre a parabólica e permite que os cientistas direcionem o observatório para um lado específico do céu. Nessa plataforma, há antenas, transmissores de radar e muito mais, pelo que os cientista consideram que a plataforma suspensa é o coração científico do observatório.





Após considerar três relatórios das equipas de engenharia, a National Science Foundation (NSF), dona da instalação, decidiu que o observatório não está estável o suficiente.



"O nosso objetivo é encontrar uma maneira de preservar o telescópio sem colocar a segurança de ninguém em risco", disse Sean Jones. "No entanto, após receber e revisar as avaliações de engenharia, não encontramos nenhuma forma que nos permita fazê-lo com segurança", concluiu.





Foram ainda utilizados drones e câmaras monitorizar a estrutura e avaliar as condições dos cabos que restavam, e concluíram que alguns desses cabos também estão prestes a partir. De acordo com as análises das equipas de engenharia, se mais um cabo na Torre 4 romper, a plataforma vai desabar no prato refletor e provavelmente provocará a queda das torres também.







Citando questões de segurança, a empresa descartou qualquer hipótese para reparar o observatório e recomendou uma demolição controlada da estrutura.