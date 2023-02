"Armas modernas aceleram a paz". Zelensky fecha a porta a cedências territoriais

"Weapons are the only language Russia understands"



Ukraine's President Volodymyr Zelensky rules out giving up any of his country's territory in a potential peace deal with Russia



Ceder território a Vladimir Putin significaria abrir caminho a que as tropas russas “continassem a voltar” ininterruptamente. É este o argumento de base de Volodymyr Zelensky para pôr de parte quaisquer concessões em matéria territorial ao país invasor., sublinha.“Não se trata de um compromisso em si mesmo. Porque é que deveríamos ter medo disso? Temos milhões de compromissos na vida todos os dias.. Diálogo com ele? Não. Porque não há confiança”, insiste.Para o presidente ucraniano,

“Hoje, a nossa sobrevivência é a nossa unidade. Eu acredito que a Ucrânia está a lutar pela sua sobrevivência”, afirma o presidente ucraniano.





Na entrevista emitida pela estação pública britânica, Zelensky mostra-se também convicto de que a máquina de guerra russa pôs já em marcha os primeiros passos da grande ofensiva esperada para a primavera., observa o chefe de Estado, para acrescentar que, na sua ótica, as forças ucranianas serão capazes de continuar a resistir aos avanços russos, até estarem em condições de mover uma contraofensiva, mediante o reforço de armamento por parte dos aliados ocidentais.Outro capítulo abordado nesta entrevista prende-se com a posição da Bielorrússia, cujo presidente, Alexander Lukashenko, condicionou a participação em operações de combate na Ucrânia a um ataque ao seu país , devolve Zelensky, que considera ainda um “enorme erro” o facto de Minsk permitir que a Bielorrússia sirva de base de retaguarda aos russos.

“Difícil em todas as direções”

As tropas russas têm vindo a intensificar os ataques em solo ucraniano, sobretudo a leste.. Isto- por ar e com recurso à artilharia terrestre., acrescentou, em declarações a uma estação televisiva ucraniana.

Na quinta-feira, as forças de Moscovo fizeram cair dezenas de mísseis sobre diferentes regiões da Ucrânia, incluindo Lviv, cidade próxima da fronteira com a Polónia, a oeste. Dezasseis terão sido abatidos, segundo Kiev. Realiza-se esta sexta-feira a Conferência de Segurança de Munique, que conta com a presença do chanceler alemão, Olaf Scholz, da vice-presidente dos Estados Unidos, Kamala Harris, e do presidente francês, Emmanuel Macron. A guerra na Ucrânia domina a agenda do evento, que não terá qualquer representação russa.

, na região oriental de Donetsk, onde são travados intensos combates diários.“Eles estão a enviar muitas tropas. Penso que isso não é sustentável.”, descreveu, em declarações citadas pela Reuters, Taras Dzioba, porta-voz da 80ª Brigada de Assalto ucraniana, referindo-se ao exército russo.Se conseguir capturar Bakhmut, onde tem sido o grupo mercenário Wagner a assumir os maiores custos do combate, a Rússia fica com caminho aberto para rumar a Kramatorsk e Sloviansk.





c/ agências