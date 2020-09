Arménia acusa Turquia de abater um caça e o piloto em céus arménios

A notícia foi de imediato desmentida pelo Ministério da Defesa do Azerbeijão, com quem a Arménia iniciou combates acesos esta semana, devido ao enclave de Nagorno Karabah, disputado por ambos os países.A Turquia, que apoia os interesses azeris, também negou ter abatido o caça arménio.garantiu o diretor de comunicações Fahrettin Altun, acrescentando que "a Arménia deveria retirar de territórios que ocupa, em vez de recorrer a propaganda reles".

A confirmar-se, o ataque poderá inflamar o conflito e arrastar outras potências regionais, como a Rússia e a Turquia, lançado o caos naquela região do Cáucaso. Enquanto Ancara apoia Baku, Moscovo tem com Yerevan uma aliança de defesa, e garante as principais linha de contacto dos arménios com o resto do mundo.

O Kremlin disse que está em constante contacto com os Governos turco, arménio e azeri com vista a calar de novo as armas.







Qualquer suspeita de apoio militar real de qualquer destas potências às partes em conflito poderá revelar-se explosiva, acrescentou.

Nagorno-Karabahk é um enclave étnico controlado por arménios no seio do Azerbeijão e recebe o apoio da Arménia. Separou-se do Governo azeri de Baku durante uma guerra nos anos 90 do século XX, mas não é reconhecido por nenhum país enquanto República independente.







O Presidente do Azerbeijão, Ilham Aliyev, reagiu à polémica, garantindo que o papel da Turquia na região é de estabilização e que não faz parte do conflito devido a Nagor-Karabahk, referiu a agência russa de notícia RIA. Aliyev garantiu ainda que nem aviões F-16 turcos nem caças sírios sobrevoaram os céus do enclave.



O Líder Azeri, no poder desde 2003 e filho do anterior Presidente, Heydar Aliyev, acrescentou que não pode haver conversações com a Arménia devido às exigências inaceitáveis e posição irredutível dos seus atuais líderes, referiu ainda a RIA.





A mesma agência publicou as declarações do primeiro-ministrio arménio, Nikol Pashinyan, que afirma "não é este o tempo certo para conversações, enquanto decorrem ações militares". Denunciou também a presença de conselheiros militares turcos no terreno a apoiar as forças azeris em Nagorno-Karabahk.







Pashinyan apelou ainda a comunidade internacional a condenar a agressão azeri e turca, e afirmou que a existência do povo arménio está a ser ameaçada.