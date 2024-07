Armin Papperger. Patrão alemão do armamento alvo de alegado plano russo de assassínio

A empresa Rheinmetall tem sido uma das principais fabricantes de armas, na Alemanha, enviadas para a Ucrânia e, segundo a estação norte-americana CNN, pretendia abrir uma fábrica em território ucraniano., segundo fontes norte-americanas.

O próprio diretor executivo confirmou ao Financial Times que o Governo da Alemanha reforçou a sua segurança e dos que lhe eram próximos, embora não tenha confirmado as ameaças russas.





"Não deixaremos que isto nos desvie da ação decisiva para apoiar a Ucrânia", afirmou também uma fonte da empresa ao jornal alemão Der Spiegel.



Há mais de meio ano que a Rússia está a avançar com uma campanha de sabotagem em toda a Europa, em grande "por procuração". De acordo com a publicação,

Os serviços secretos norte-americanos referem que as informações agora descobertas e divulgadas demonstram que os líderes ocidentais devem estar alerta, porque a Rússia tem com alvos cidadãos para combater a intervenção do Ocidente na guerra com a Ucrânia.

Papperger seria um alvo óbvio, considerando que a empresa que dirige é a maior fabricante alemã dos vitais projéteis de artilharia de 155 milímetros, que se tornaram a arma decisiva no conflito. Além disso, a empresa vai abrir uma fábrica de veículos blindados dentro da Ucrânia nas próximas semanas.





Esta série de presumíveis planos e conspirações russos, que não tinha sido noticiada antes, explica os avisos cada vez mais regulares dos responsáveis da NATO sobre a gravidade da campanha de sabotagem da Rússia.



"Estamos a ver sabotagem, estamos a ver planos de assassinato, estamos a ver fogo posto. Estamos a ver coisas que têm um custo em vidas humanas", disse um alto responsável da NATO aos jornalistas na terça-feira, em Washington. "Acredito muito que estamos a assistir a uma campanha de atividades secretas de sabotagem por parte da Rússia que têm consequências estratégicas".



Já o Conselho de Segurança Nacional recusou-se a comentar a alegada conspiração russa e o aviso dos Estados Unidos à Alemanha. No entanto, a porta-voz daquele organismo, Adrienne Watson, afirmou num comunicado que "a intensificação da campanha de subversão da Rússia é algo" que estão "a levar muito a sério" e em que se têm "concentrado intensamente nos últimos meses".



"Os Estados Unidos têm vindo a discutir esta questão com os nossos aliados da NATO e estamos a trabalhar ativamente em conjunto para expor e interromper estas atividades", afirmou. "Também deixámos claro que as ações da Rússia não vão impedir os aliados de continuar a apoiar a Ucrânia".