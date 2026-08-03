As escolhas das redes sociais para presidente da Hungria



O parlamento húngaro elegerá um novo presidente que permanecerá em funções até que uma nova constituição planeada entre em vigor, ou por um período máximo de cinco anos.



Talvez a maior disputa, no entanto, tenha sido a que Magyar travou com o presidente, Tamás Sulyok, que foi forçado a assinar uma emenda constitucional que pôs fim ao seu próprio mandato em julho.

Judit Polgár, tema do documentário "Rainha do Xadrez", lançado em fevereiro, é a única mulher a ter alcançado o top 10 mundial num desporto dominado por homens. É a única mulher a ter ultrapassado a marca dos 2.700 pontos no ranking, o patamar que muitos consideram a definição de um "SuperGrande Mestre".



Para já, encorajados pelo sucesso popular do partido Tisza nas eleições de abril, mas sem um canal oficial para recomendações, este debate ocorre em publicações nas redes sociais, sondagens online e cartas abertas.

Com a sua alegada super-maioria no parlamento, o Tisza “não deveria fazer o mesmo que o Fidesz fez, com as mesmas ferramentas, só porque o seu objetivo é mais nobre”, acrescentou Demeter.





c/Agências

Uma sondagemanónima com a questão sobre quem deveria ser o próximo presidente da Hungria, revelou que o, um engenheiro eletrotécnico reformado que alcançou a fama mundial na internet como meme: "Harold, o Esconde-Dor"., e, também foram escolhas populares.Antes da sondagem anónima, Eszter Jámbor, uma criadora de conteúdos de 46 anos, focada na educação sexual, lançou a mesma questão aos seus seguidores no Instagram.As sugestões variaram de estrelas dea culturistas e à modelo da Victoria's Secret, Barbara Palvin.“Estou com febre política”, acrescentou Jámbor, sem se deixar abalar. “Voto desde os 18 anos. Mas finalmente sinto que tenho uma voz no que acontece no país.”"O presidente da república deve ser uma pessoa que zela pela unidade da nação e pela constitucionalidade", disse o primeiro-ministro húngaro, Peter Magyar no parlamento.O sucessor de Orbán, Péter Magyar, começou a implementar algumas das reformas que prometeu durante a campanha: retirou do ar as “transmissões de propaganda” nos meios de comunicação públicos e afastou os aliados de Orbán dos cargos de chefia do Ministério Público, da polícia e das Forças Armadas.Após a saída de Sulyok, nomeado pelo partido Fidesz de Orbán, o novo primeiro-ministro solicitou sugestões. “Vamos tomar uma decisão juntos”, afirmou num vídeo no Facebook.Os parlamentares do partido no poder Tisza vão eleger o novo presidente, mas Magyar incentivou “figuras públicas, ONG e cidadãos” a apresentarem nomes.Judit Polgár escreveu na rede social Facebook que estava grata pelo convite. "No entanto, não me sinto suficientemente forte para assumir a responsabilidade histórica de unir uma nação dividida, pelo que não posso aceitar o pedido", realçou.“O processo ainda é imperfeito”, considera Imre Ónádi, um arquiteto de 55 anos que criou uma página e um grupo no Facebook para apoiar a candidatura do político conservador Péter Márki-Zay, que concorreu sem sucesso contra Orbán nas eleições gerais de 2022.Ónádi saudou a recusa de Judit Polgár “não porque não seja a pessoa certa, mas porque a sua nomeação foi anunciada sem discussão”. Considerou o pedido de desculpas de Magyar um bom sinal. “Parece que têm em conta o que a população diz. Afinal, isto é democracia”, acrescentou.Embora o governo tenha criado um espaço de consulta online para discutir uma atualização das regras de trânsito, não existe um canal oficial para recomendações presidenciais, apesar das palavras encorajadoras de Peter Magyar.Reuniu-se com dois candidatos populares: o conceituado historiador Ignác Romsics e Botond Fülöp, advogado que revelou o escândalo dos indultos por abuso de menores que pôs fim à presidência de Katalin Novák em 2024.Já a Amnistia Internacional Hungria acredita que a destituição de Sulyok foi justificada, afirmou Áron Demeter, chefe de comunicação e campanhas do escritório da organização em Budapeste. “Mas poderíamos debater o método do Tisza”, acrescentou, argumentando que o governo poderia ter optado pelopara destituir o presidente em vez de aprovar uma emenda constitucional.