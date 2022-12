Assassínio de Khashoggi. Juiz norte-americano arquiva processo contra Bin Salman

John Bates, juiz do Tribunal do Distrito de Columbia com um longo historial de casos que envolvem a segurança nacional, reconheceu “inquietação” ao tomar a decisão, mas frisou que estava de mãos atadas pela recente recomendação da Administração Biden para que fosse dada imunidade ao príncipe Mohammed bin Salman.

Jamal Khashoggi foi assassinado a 2 de outubro de 2018 no consulado da Arábia Saudita em Istambul, onde se deslocou para obter uma certidão de nascimento.

sobre imunidade estrangeira, obrigou-o a concordar com a decisão da Administração democrata sobre o caso. Sem dexar de reconhecer que as circunstâncias em torno da imprevista nomeação do príncipe Mohammed para o cargo de primeiro-ministro eram "suspeitas"."O poder executivo continua responsável pelos negócios estrangeiros, inclusive com a Arábia Saudita, e uma decisão contrária sobre a imunidade de Bin Salman por parte deste tribunal interferiria indevidamente com essas responsabilidades", escreveu o juiz., se fosse eleito presidente dos Estados Unidos, e que Mohammed bin Salman deveria ser tratado como um “pária” pelo alegado envolvimento no assassinato.A Administração Biden divulgou um relatório não classificado dos serviços secretos que concluiu que MBS, como é conhecido o príncipe saudita, tinha provavelmente aprovado o assassinato. Mas não se seguiram mais sanções contra Bin Salman ou os seus interesses comerciais nos Estados Unidos

Queixa apresentada pela noiva de Khashoggi

A decisão de indeferir a queixa civil contra o príncipe herdeiro saudita foi apresentada pela noiva de Khashoggi, Hatice Cengiz, e pelo grupo pró-democracia Dawn, fundado pelo jornalista assassinado, e marca, provavelmente, o fim dos esforços para responsabilizar o futuro rei saudita pelos acontecimentos de 2018.. Apesar de o caso não ter sido apresentado por procuradores norte-americanos com poder para o deter, se tivesse sido permitido prosseguir com a acusação, teria criado um imbróglio legal para o príncipe herdeiro, se este fosse considerado culpado. E poderia ter colocado em risco os seus interesses financeiros em solo norte-americano.”, afirmou ao Guardian o diretor da Dawn na Arábia Saudita, Abdullah Alaoudh.Os dissidentes e críticos sauditas do príncipe já tinham expressado sérias preocupações sobre a possibilidade de ser concedida imunidade a Mohammed bin Salman, frisando que qualquer decisão desse tipo selaria a aura de impunidade em torno do príncipe de 37 anos de idade, e poderia ser vista como uma licença para atingir outros jornalistas e opositores em todo o mundo.

Protesto internacional

O brutal assassinato de Khashoggi, em 2018, gerou um coro internacional de protestos.Usando gravações de conversas no interior do consulado saudita em Istambul, onde Khashoggi terá sido assassinado e desmembrado com uma serra, Callamard relatou que o jornalista dotinha sido confrontado, nos momentos finais, por funcionários sauditas, incluindo um que disse: "Estamos a chegar para o apanhar".Em declarações ao, Agnes Callamard, que agora é diretora-geral da Amnistia Internacional, enumerou vários fatores que "contribuíram para a impunidade do assassinato de Jamal Khashoggi", da própria Arábia Saudita ao presidente turco, Recep Tayyip Erdoğan, e a a Joe Biden."E não estou a mencionar todos os governos e os chefes de empresas, eventos desportivos e culturais que cortejaram, venderam e compraram ao Estado responsável pelo assassinato de Jamal Khashoggi. Esta é a realidade do nosso mundo. A liberdade de imprensa e os Direitos Humanos foram traídos. Repetidamente. Mas continuamos de pé. E continuamos a lutar. E não estamos derrotados. Sabemos a verdade", acrescentou.Mohammed bin Salman nega qualquer envolvimento pessoal no homicídio.