"Assegurar a estabilidade do país". Gabriel Attal mantém-se em funções "por enquanto" a pedido de Macron

A maioria presidencial não conseguiu vencer nas urnas, com 158 lugares, e abriu a porta de saída ao atual primeiro-ministro francês. Gabriel Attal anunciou no domingo à noite, na sequência das primeiras projeções dos resultados da segunda volta, que apresentaria a sua demissão ao presidente da República esta segunda-feira, 8 de julho, confimando que estava disposto a permanecer em funções "enquanto o dever o exigir".



Être Premier ministre est l'honneur de ma vie. Le lien que nous avons tissé est ce que j'ai de plus précieux. Ce soir, la formation politique que j'ai représentée dans cette campagne ne dispose pas d'une majorité. Fidèle à la tradition républicaine et conformément à mes… pic.twitter.com/DgcbNKoTLE

"Esta noite, a formação política que representei nesta campanha não tem maioria. De acordo com a tradição republicana e em conformidade com os meus princípios, amanhã de manhã entregarei a minha demissão ao presidente da República" , anunciou o primeiro-ministro francês, no domingo à noite.

No entanto durante a sua reunião com o presidente francês, esta manhã no Palácio do Eliseu,, de acordo com o Palácio do Eliseu.