Eventual eleição da extrema-direita em França é um perigo para as mulheres?

O líder do Rassemblement National, Jordan Bardella, apresenta-se como o primeiro-ministro que "garantirá", de forma infalível, a todas as mulheres de França "os seus direitos e liberdades", numa tentativa de atrair os votos do eleitorado que lhe escapa. Nas próximas eleições, "também vocês vão votar pelos vossos direitos", afirmou nas redes sociais, antes de elencar uma lista de "avanços" pelos quais os deputados do RN alegadamente "lutaram". Mas declarações e recentes votações do seu partido demonstram o contrário. Um "feminismo de fachada" denunciado por associações feministas que alertam para o "perigo real" que esta eleição representa para o direito das mulheres.