França em semana decisiva após vitória da extrema-direita na primeira volta das legislativas

Emmanuel Macron convocou eleições antecipadas após a vitória esmagadora da extrema-direita nas eleições europeias e os resultados foram um duro golpe para o presidente francês.Jordan Bardella, presidente do RN e candidato a primeiro-ministro, saudou os resultados e mostrou ter já um discurso ensaiado para o próximo fim de semana, prometendo ser “um primeiro-ministro de todos os franceses”.

Se Jordan Bardella se tornar primeiro-ministro, será a primeira vez que um governo de extrema-direita lidera a França desde a Segunda Guerra Mundial.

O partido de Le Pen ficou, no entanto, aquém da maioria absoluta. Inicia-se agora uma semana decisiva de negociações políticas que ditarão o rumo que França irá tomar.

“Frente republicana” irá funcionar?

A probabilidade de o RN vencer a segunda volta das eleições vai depender dos acordos políticos feitos pelos opositores nos próximos dias."A nossa estratégia é clara: nem um voto a mais, nem um deputado a mais para a União Nacional", disse Jean-Luc Mélenchon, líder do movimento de extrema-esquerda França Insubmissa, que forma a Nova Frente Popular juntamente com os socialistas, os comunistas e os ecologistasGabriel Attal, primeiro-ministro francês e porta-voz do Esemble, também anunciou a retirada de quase 70 candidatos em círculos onde o partido de Emmanuel Macron ficou em terceiro lugar. Uma escolha difícil e de "responsabilidade", admitiu.A direita francesa segue a mesma estratégia. Esta segunda-feira, os deputados do RN instaram os políticos de centro-direita do partido Os Republicanos – que recebeu menos de 7% dos votos na primeira volta – a se retirarem dos distritos de forma a favorecerem o RN.Mas a estratégia da frente republicana está menos certa do que nunca.Numa declaração escrita, Macron apelou aos eleitores para se unirem em apoio de candidatos que sejam “claramente republicanos e democráticos”, o que, com base nas suas recentes declarações, excluiria candidatos do RN e da França Insubmissa, de Jean-Luc Mélenchon, mas não candidatos que representassem os partidos de esquerda mais moderados da Nova Frente Popular.O ministro francês das Finanças, Bruno Le Maire, também descartou a possibilidade de pedir aos eleitores que escolham um candidato de extrema-esquerda do partido França Insubmissa se essa for a única opção realista para impedir um candidato da RN.

O futuro político francês ficará, assim, decidido na segunda volta das eleições, marcada para o próximo domingo, 7 de julho.